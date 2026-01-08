IND vs NZ: क्या श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का होंगे हिस्सा? COE से फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट

Shreyas Iyer Fitness Update by COE IND vs NZ: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर वनडे क्रिकेट खेलने के लिए पूरी तरह फिट हो गए हैं. रिपोर्ट में ये खबर सामने आई है की उन्हें बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया है, जिसके बाद अब उनके वनडे मुकाबलों में खेलने का रास्ता साफ हो गया है. इससे पहले श्रेयस अय्यर ने विजय हजारे ट्रॉफी के एक मुकाबले में हिस्सा लिया था.

विजय हजारे में श्रेयस अय्यर ने दिखाया था दम

मुंबई के स्टैंड-इन कप्तान श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 53 गेंदों में 82 रन बनाए और मुंबई ने मंगलवार को जयपुर के जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड में विजय हजारे ट्रॉफी के 33 ओवर के छोटे मैच में हिमाचल प्रदेश को सात रन से हरा दिया था. इस पारी के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपनी फॉर्म दिखाई, बल्कि अपनी फिटनेस पर भी भरोसा दिलाया.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उपकप्तान हैं श्रेयस अय्यर

न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को टीम में उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है. हालांकि जब टीम का ऐलान किया गया था, तब यह स्पष्ट किया गया था कि उनकी भागीदारी फिटनेस टेस्ट के नतीजों पर निर्भर करेगी. अब फिट घोषित होने के बाद यह तय हो गया है कि अय्यर सीरीज में हिस्सा लेंगे.

फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही श्रेयस अय्यर अब न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं. उनकी वापसी से भारतीय टीम के मध्यक्रम को मजबूती मिलेगी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान

इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 3 जनवरी को भारतीय टीम का ऐलान किया गया था. कप्तान शुभमन गिल के साथ श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है. इसके साथ ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज को जगह दी गई है. ईशान किशन वनडे में जगह नहीं बना पाए और मो. शमी को मौका नहीं मिला है. इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के ऐलान के साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया था.

तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले की सीरीज

भारत के दौरे पर आ रही न्यूजीलैंड की टीम तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले की सीरीज खेलेगी जिसमे पहले वनडे सीरीज खेला जाएगा जिसकी शुरुआत 11 जनवरी से होगी और आखिरी वनडे 18 जनवरी को खेला जाएगा. वहीं टी20 सीरीज की बात करें तो 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी को खेला जाएगा और आखिरी मैच 31 जनवरी को खेला जाएगा. कुल मिलाकर ये सीरीज 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेगी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: भारत की वनडे टीम: शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल