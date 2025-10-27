Shreyas Iyer in ICU: अय्यर के साथ मैच में चोटिल होने से लेकर अब तक क्या-क्या हुआ, टाइमलाइन के जरिए जानें

कभी-कभी मैदान पर कैच पकड़ा कितना घातक साबित हो सकता है, यह आप हाल ही में सिडनी में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के उदाहरण से समझ सकते हैं. अय्यर का कैच हमेशा के लिए इतिहास के सुनहरे अक्षरों में समा गया, लेकिन वह खुद बुरी तरह चोटिल होकर आईसीसी में पहुंच गए. बहरहाल, यह खेल का हिस्सा है और होता रहता है, लेकिन अय्यर के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि वह रिकवर कर रहे हैं. हालांकि, वनडे उपकप्तान को अगले कम से कम सात दिन तक आईसीसी में रहना होगा. चलिए आप टाइमलाइन के जरिए घटना दर घटना जानिए कि शनिवार को मैच के दिन चोटिल होने से लेकर अब तक अय्यर की क्या स्थिति रही.

🚨 BIG BREAKING 🚨



- SHREYAS IYER IS IN ICU 🤕 IN SYDNEY AFTER INTERNAL BLEEDING 😨



- SHREYAS IYER'S FAMILY COULD FLY TO SYDNEY SOON, AS BCCI IS MAKING THE ARRANGEMENTS 👏🏻



- Wishing Shreyas Iyer a speedy recovery 🙏🏻 pic.twitter.com/3ssVrhW4Ce — Richard Kettleborough (@RichKettle07) October 27, 2025

अक्टूबर 25 (शनिवार)

अय्यर ने शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर बैकवर्ड प्वाइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए एलेक्स कैरी का ऐसा बेहतरीन कैच पकड़ा कि किसी को भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अय्यर पेट के पल जमीं पर औंधे मुंह गिरे, तो उनकी बाईं पसली चोटिल हो गई और अंदर रक्तस्राव भी हो गया. अय्यर ड्रेसिंग रूप में लौटने पर और ज्यादा असहज महसूस कर रहे थे, तो तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला लिया गया.

25 अक्टूबर (शनिवार, दिन के आखिर में)

बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने पाया कि अय्यर का बीपी बहुत ही तेजी और खतरनाक ढंग से ऊपर-नीचे जा रहा है. ऐसे में अय्यर को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया. उनका अस्पताल में भर्ती किया जाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि अंदर रक्तस्राव के कारण उन्हें संक्रमण हो सकता था, जो और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था. चिकित्सीय परीक्षण में रक्तस्राव पाया गया. ऐसे में डॉक्टरों ने अय्यर को तत्काल ही सघन चिकित्सा केंद्र (ICU) में भेजने का फैसला किया.

26 अक्टूबर (रविवार)

अय्यर आईसीसी में बने रहे और तभी से उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

27 अक्टूबर (सोमवार)

अय्यर की हालत स्थिर है, लेकिन भारतीय डॉक्टरों की एक टीम उन पर कड़ी नजर बनाए हुए है. वह अगले दो दिन तक आईसीसू में रहेंगे, लेकिन यह मियाद दो से सात दिन तक भी खिंच सकती है. बहरहाल, प्रशंसक अय्यर की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. यह दुआओं का भी असर है कि उनकी रिकवरी अभी तक अच्छी रही है.