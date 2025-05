कौन है वो धुरंधर? जो गुजरात टाइटंस की टीम में लेने जा रहा है बटलर की जगह, आंकड़े उड़ा देंगे होश

Who is Kusal Mendis? भारत-पाक तनाव के समाप्त होने के बाद 17 मई से दोबारा आईपीएल का रोमांच शुरू हो रहा है. मगर टूर्नामेंट का आगाज हो उससे पूर्व गुजरात टाइटंस की टीम से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि जबर्दस्त लय में नजर आ रहे जोस बटलर शेष बचे मुकाबलों के लिए जीटी के साथ नहीं जुड़ेंगे. क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले टी20 और वनडे सीरीज के लिए बटलर को इंग्लिश टीम में शामिल किया गया है. ऐसे में उनकी जगह फ्रेंचाइजी ने कुसल मेंडिस को अपने बेड़े में शामिल करने का प्लान बनाया है. बात करें मेंडिस के प्रदर्शन के बारे में तो वो कुछ इस प्रकार है-

कुसल मेंडिस का जन्म दो फरवरी साल 1995 में श्रीलंका के मोरातुवा में हुआ था. उनकी मौजूदा उम्र 30 साल है. वह बल्लेबाजी के साथ-साथ बटलर की तरह ही विकेटकीपिंग करने में भी माहिर हैं.

🚨 MENDIS IN FOR JOS BUTTLER. 🚨



- Kusal Mendis likely to replace Buttler in Gujarat Titans for IPL 2025 Playoffs. (Newswire). pic.twitter.com/TpIiUCJ4v6