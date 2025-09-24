Asia Cup 2025: 'उसमें एक फर्क है..', शोएब अख्तर ने बताया क्यों वर्ल्ड क्रिकेट का यह गेंदबाज है सबसे खतरनाक

- शोएब अख्तर ने शाहीन अफरीदी को सिचुएशन का फायदा उठाकर गेंदबाजी करने की सलाह दी है जैसे जसप्रीत बुमराह करते हैं.
- अख्तर ने बताया कि बुमराह अपनी गेंदबाजी में एक खास रन-अप और एक्शन के कारण नंबर वन गेंदबाज हैं.
- शाहीन को यॉर्कर, बेस पर गेंद और बाउंसर फेंकने की कला में महारत हासिल करनी चाहिए ताकि ज्यादा विकेट मिल सकें.
Shoaib Akhtar on Shaheen Afridi : पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी तेज गेंदाबाज शाहीन अफरीदी को खास सलाह दी है. अख्तर ने शाहीन को सिचुएशन से बेनिफिट उठाने की सलाह दी है जैसे कि जसप्रीत बुमराह अपनी गेंदबाजी के दौरान उठाते हैं. पाकिस्तानी यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए अख्तर ने ये भी बताया कि क्यों बुमराह नंबर वन गेंदबाज हैं. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से विख्यात शोएब अख्तर ने शाहीन को खास सलाह भी दी है.
शोएब अख्तर कहा, "शाहिन अफरीदी और बुमराह एक चीज कर रहे हैं. पुश थ्रू कर रहे हैं विकेट को क्रास लॉक करके तेज बॉल कर रहे हैं. हालांकि ये लेंथ बॉल का विकेट है. वह लकी था कि उसे विकेट मिला. उसकी बॉल रिवर्स भी हो रही थी. शाहीन जब लेट ओवर्स में आता है तो वह बाहर वाला यॉर्कर करता है. उसे जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर कोई तेज़ गेंदबाज़ लंबे समय तक लेंथ पर गेंदबाज़ी कर सकता है, तो उसे यॉर्कर और बेस पर गेंद मारने में भी महारत हासिल होनी चाहिए. पैड पर गेंद मारना, बाउंसर फेंकना.
बुमराह का.. एक फर्क है जो उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज बनाता है
जब तक आप 2000 बॉल सीजन के नहीं करोगे, आपकी बॉडी allow ही नहीं करेगी जगह पर बॉल मारने के लिए. बुमराह का.. एक फर्क है. उसका रनर अप नहीं है. उसका एक्शन अलग है. वो आता है और डिलीवर करता है. जब वो लेंथ बॉल करता है तो वह नहीं पकड़ा जाता है. जब वो तेज करता है तो मार खाता है. तेज वो करता है जब दूसरे स्पेले में आता है. तब वो हिट करता है योकर्स पे .. वहीं पे स्लो गेंद करता है.. लेकिन ज्यादातर वह लेंथ गेंद डालता है.
शहीन को आगे क्या करना चाहिए
अख्तर ने आगे कहा, "शहीन और बाकी के तेज गेंदबाजों के लिए अहम ये है कि यार यहां मैंने जोर लगाना है और या मैंने यहां पे सिचुएशन से बेनिफिट लेना है. बेनिफिट ये था कि अगर लेंथ पे बॉल करता और बल्लेबाज को अपनी सीम गेंद से सवाल पूछता. यह एक अच्छा आत्मविश्वास है. 3 विकेट लेने के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास आया होगा. गेंदबाज के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि अपने स्किल के तहत विकेट लेना. आप बल्लेबाज को कैसे फंसाते हैं. यह अहम होता है. गेंदबाज के लिए यह सबसे बड़ी बात होती है कि आप बल्लेबाज को कैसे फंसाते हैं. आज उसको ये हाई थोड़ा सा मिला होगा .. उसने अच्छे विकेट लिए हैं. "
