Ind vs Ban: भारत ने फोड़ा लगातार पांचवां 'पावर बम', अभिषेक ने अभी तक का सबसे प्रचंड बना डाला

Abhishek Sharma vs Bangladesh: अभिषेक शर्मा की 'गदा' चलती है, तो फिर 12 मिनट में ही पूरी तस्वीर बदल देती है. और जिस बात से बांग्लादेश मैच से पहले ही डरा हुआ था, अभिषेक ने एकदम सही साबित करते हुए सुपर-4 (Super 4) राउंड के मैच में बता दिया कि जब उनका बल्ला से बम बरसते हैं, तो उसकी आवाज कितनी ज्यादा गूंजायमान होती है. शुरुआती तीन ओवरों में थोड़ा शांत, थोड़ा लड़खाड़ने के बाद अभिषेक ने जो मार लगाई, उसे भारत ने एशिया कप (Asia Cup 2025) के लगातार पांचवें मैच में सबसे 'पावरफुल बम' (पावर-प्ले) फोड़ने में सफल रहा, जो मैच में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है.

शुरुआती 3 ओवरों में सिर्फ 17 रन और...

बांग्लादेश से पहले बैटिंग का न्योता पाने के बाद अच्छी बॉलिंग सामने गिल सतर्क, तो अभिषेक कुछ लड़खड़ाते नजर आए. लेफ्टी बल्लेबाज को एक जीवनदान भी मिला. और जब शुरुआती 3 ओवरों में भारत के 17 रन ही बने, तो लगा कि आज तो सूर्यकुमार का 'पावर-बम' फिस्स हो गया. लेकिन अभिषेक ने अगले तीन ओवर यानी 12 ओवरों में ऐसी पावर दिखाई कि इसने पावर-बम को पिछले पांच लगातार मैचों का सबसे पावरफुल बम में तब्दील कर दिया.

अगले 3 ओवर में आए 55 रन

मार कितनी भयावह रही होगी, यह आप इससे समझें कि शुरुआती 3 ओवरों में भारत के 17 रन थे, तो अगले तीन ओवरों में खासकर अभिषेक ने प्रचंड प्रहार लगाते हुए 55 रन बटोरे. नसुम के चौथे ओवर में 21, मुस्तिफजुर के पांचवें में 17 और फिर सैफुद्द्दीन के फेंके पावर-प्ले के आखिरी ओवर में अभिषेक ने चार चौके जड़ते हुए 15 रन लिए, तो इसने पावर-प्ले यानी शुरुआती छह ओवरों में बिना नुकसान के स्कोर 72 पर पहुंचा दिया. यह टूर्नामेंट में भारत का अभी तक का सबसे पावरफुल बम (पावर-प्ले) रहा.

टीम इंडिया के 5 मैच, 5 'पावर-प्ले' सुपर से ऊपर

रन बनाम

60/1 (4.3) यूएई

61/2 पाकिस्तान

60/1 ओमान

69/0 पाकिस्तान

72/0 बांग्लादेश