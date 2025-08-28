Asia Cup 2025 में तहलका मचाएगा पाकिस्तान का नहीं बल्कि ओमान का 'शोएब अख्तर', गेंदबाजी देख दुनिया है हैरान

Shoaib Akhtar lookalike Muhammad Imran: शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज हैं. अख्तर के नाम 161.3 kmph की रफ्तार के साथ गेंद फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. अख्तर जहां अपनी तेज रफ्तार वाली गेंद के लिए विख्यात हुए तो वहीं, अपनी आक्रामक गेंदबाजी एक्शन के लिए भी काफी मशहूर हुए. अपने समय में अख्तर सबसे खतरनाक गेंदबाज के तौर पर जाने जाते थे. लेकिन अब वर्तमान क्रिकेट में एक और ऐसा गेंदबाज हैं जो खतरनाक नहीं बल्कि अपनी गेंदबाजी एक्शन की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है. वह कोई और नहीं बल्कि ओमान के तेज गेंदबाज मुहम्मद इमरान (Muhammad Imran) हैं.

मुहम्मद इमरान पहली बार सुर्खियों में उस समय आए थे जब सोशल मीडिया पर उनकी गेंदबाजी की झलक सामने आई थी. इमरान का गेंदबाजी एक्शन बिल्कुल पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने मिलता है. यही काऱण है कि फैन्स उन्हें ओमान का शोएब अख्तर तक कहने लगे हैं. (Muhammad Imran Oman call-up for Asia Cup 2025)

फैन्स उनकी गेंदबाजी को देखकर इतना खुश हुए कि कुछ ने मज़ाक में कहा कि वह “शोएब अख्तर से भी ज़्यादा शोएब अख्तर जैसा लग रहा है.” अब, ठीक एक साल बाद, वही गेंदबाज़, मुहम्मद इमरान, एशिया कप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है. इमरान उस ओमान टीम का हिस्सा हैं जो एशिया कप में खेलने वाली है. बता दें कि ओमान डी10 लीग 2024 में इमरान ने आईएएस इनविंसिबल्स की ओर से खेलते हुए शानदार परफॉर्मेंस किया था, जिसमें उन्होंने 14 मैचों में 10.71 की शानदार औसत और 8.65 की इकॉनमी रेट से 21 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया था.

इस साल की शुरुआत में, 35 साल के इस गेंदबाज को इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका मिला था. मुहम्मद इमरान को अल अमराट क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1) पर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ टी20I में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 23 रन देकर तीन विकेट लिए थे. तब से, उन्होंने ओमान के लिए एक वनडे मैच खेला है, जिसमें उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, और अबतक दो T20I मैचों में उन्होंने 7.63 की इकॉनमी रेट से 4 विकेट लिए हैं.

कौन हैं ओमान के शोएब अख्तर (मुहम्मद इमरान)

सिर्फ़ 18 साल की उम्र में, इमरान अफ़ग़ानिस्तान सीमा के पास ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के डेरा इस्माइल ख़ान में अपने गांव से बिना किसी को बताए, सेना में भर्ती होने के परिवार के दबाव को ठुकराते हुए, तीन दिन की ट्रक यात्रा पर कराची चले गए थे. उनके इस फैसले का फल उन्हें तब मिला जब उन्होंने कराची के अंडर-19 ट्रायल में 6 मैचों में 21 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. राष्ट्रीय ट्रायल में 143 किमी/घंटा की रफ़्तार से गेंद फेंककर सुर्खियां बटोर ली. लेकिन पाकिस्तान में मुहम्मद इमरान को वह अवसर नहीं मिल पा रहा था जिसकी वो तलाश कर रहे थे. इमरान की तरक्की में पाकिस्तान की क्रिकेट नौकरशाही ने रोड़ा अटका दिया.

ऐसे बदली किस्मत

2019 में एक अहम मोड़ आया, जब उनके एक दोस्त ने उनकी बॉलिंग क्लिप्स यूट्यूब पर अपलोड कर दीं. ओमान की एक टी20 फ़्रेंचाइज़ी ने इस पर ध्यान दिया, उनके पासपोर्ट का इंतज़ाम किया और जल्द ही वह मस्कट पहुंच गए. गुज़ारा चलाने के लिए, उन्होंने सीसीटीवी लगाने की 12 घंटे की शिफ्ट में काम किया और बाकी समय ट्रेनिंग में बिताया.

आख़िरकार, ओमान के राष्ट्रीय शिविर ने उन्हें बुला लिया, जहां कोच दलीप मेंडिस और डिप्टी मज़हर सलीम ख़ान का साथ उनको मिला. अब इमरान विश्वस्तरीय बल्लेबाजों के खिलाफ खुद को परखने के लिए तैयार हैं, ओमान 12 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगा. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मुहम्मद इमरान पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की गेंदबाजी करते हैं.

एशिया कप के लिए ओमान टीम

जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव