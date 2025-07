शार्दूल ठाकुर के इस बयान से फैंस में मची सनसनी, सोशल मीडिया पर आए ऐसे कॉमेंट्स

Shardul Thakur target Shubman Gill: इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए शार्दूल ठाकुर (Shardul Thakur) ने जो बात कही, उसका असर सोशल मीडिया पर लगातार दिख रहा है. और उनके बयान को लेकर प्रशंसकों के बीच खासी चर्चा चल रही है. दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकुर ने स्वीकार किया उनका कम इस्तेमाल हुआ. और इस बाद ने उनकी लय पर असर डाला. साथ ही, ठाकुर ने यह भी कहा कि वह कितनी गेंदबाजी करते हैं, इसका फैसला पूरी तरह कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) पर निर्भर करता है. दरअसल दूसरे दिन भारत की ओर से 46 ओवर बॉलिंग की गई, लेकिन इसमें ठाकुर का योगदान सिर्फ 5 ही ओवरों का रहा. इसी सवाल पर शार्दूल ने दिन के खेल की समाप्ति पर कहा, 'मेरे गेंदबाजी का फैसला कप्तान गिल पर निर्भर करता है. गेंदबाजी देना कप्तान का फैसला होता है. यह मेरे हाथ में नहीं है और कप्तान यह तय करता है कि किससे कब गेंदबाजी करानी है.' ठाकुर ने कहा, 'वह दो ओवर गेंदबाजी और कर सकते थे, लेकिन यह कप्तान का निर्णय है. कम ओवरों के साथ लय हासिल करना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की और अपने अनुभव का इस्तेमाल किया.' बहरहाल, ठाकुर का यह बयान फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया और इस पर तमाम प्रशंसक अपनी राय रख रहे हैं. निश्चित रूप से बात तो गिल तक पहुंची ही होगी. लेकिन अब फैंस का नजरिया इस कमेंट से देख और समझ सकते हैं

यह प्रशंसक ड्रेसिंग रूम के माहौल की तरफ उंगली उठा रहा है. इनका कहना है कि ठाकुर और सम्मान के हकदार हैं

When highly dedicated and complete team man shardul gives PC likes this then one can understand the toxic environment within the team with coach and Captain. Shardul deserve more respect for his contributionpic.twitter.com/Wa9UN789ky