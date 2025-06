IPL 2025 Final: शंकर महादेवन ने बेटे सिद्धार्थ और शिवम संग मिलकर बांधा समा, भारतीय सेना को ऐसे दिया गया सम्मान - VIDEO

Shankar Mahadevan Performance in IPL 2025 Final: मशहूर संगीतकार शंकर महादेवन ने आईपीएल 2025 के समापन समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों को संगीतमय श्रद्धांजलि दिया. मंगलवार को शंकर अपने बेटों सिद्धार्थ और शिवम के साथ विशेष प्रदर्शन के लिए शामिल हुए, जो आरसीबी बनाम पीबीकेएस मैच की शुरुआत से पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया है. अब तक आरसीबी ने पहले तीन बार इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है, जिसमें 2009, 2011 और 2016 में तीनों बार हार का सामना करना पड़ा. दूसरी ओर, पीबीकेएस ने 2014 में एक बार फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था, जब उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब के नाम से जाना जाता था, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स से मैच हार गए थे.

