जन्मदिन की बधाई देना शाकिब अल हसन को पड़ा भारी, जबरन कर दिए जाएंगे रिटायर!

Shakib Al Hasan Will Not Play for Bangladesh Again: बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने कहा है कि शाकिब अल हसन को अब राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. शाकिब ने रविवार ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीन को उनके जन्मदिन पर बधाई संदेश देते हुए एक पोस्ट किया था.

  • बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने शाकिब को राष्ट्रीय टीम से वापस खेलने की अनुमति नहीं मिलेगी.
  • शाकिब अल हसन ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जन्मदिन की बधाई दी थी, जिसके बाद विवाद और प्रतिबंध लगे हैं.
  • शाकिब अल हसन अक्टूबर 2024 से बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम से बाहर हैं और अब फिर कभी खेलने की संभावना नहीं है.
Shakib Al Hasan Will Not Play for Bangladesh Again: क्या जन्मदिन की बधाई देने पर किसी क्रिकेटर का करियर खत्म हो सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के सबसे सफल खिलाड़ी शाकिब अल हसन अपने देश की जर्सी में दोबारा मैदान पर दिखेंगे, यह मुश्किल लग रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने कहा है कि शाकिब अल हसन को अब राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी. शाकिब ने रविवार ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीन को उनके जन्मदिन पर बधाई संदेश देते हुए एक पोस्ट किया था, जिसके बाद आसिफ महमूद ने अपना फरमान सुनाया है. बता दें, शाकिब अल हसन ने अक्टूबर 2024 के बाद से राष्ट्रीय टीम से बाहर चल रहे हैं. 

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, शाकिब ने शेख हसीन को जन्मदिन की बधाई दी थी. इस पोस्ट पर आसिफ ने बिना शाकिब का नाम लिए जवाब दिया,"आप सभी ने एक व्यक्ति का पुनर्वास न करने के लिए मुझे बहुत गालियां दी हैं. लेकिन मैं सही था. चर्चा समाप्त." 

इस पर शाकिब ने आगे लिखा,"तो आखिरकार किसी ने स्वीकार कर लिया कि यह उन्हीं की वजह से है कि मैं दोबारा कभी बांग्लादेश की जर्सी नहीं पहन सकता, जिनकी वजह से मैं दोबारा बांग्लादेश के लिए नहीं खेल सकता. शायद मैं एक दिन अपनी मातृभूमि लौटूंगा. लव यू, बांग्लादेश."

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने इसके बाद ढाका स्थित चैनल 24 से बात करने से पहले कहा कि वह बीसीबी को शाकिब का दोबारा चयन न करने का निर्देश देंगे. उन्होंने कहा कि शाकिब "अवामी लीग की राजनीति से जटिल रूप से जुड़े हुए थे." आसिफ ने कहा,"हम उसे बांग्लादेश का झंडा ले जाने नहीं दे सकते." "मेरे लिए उसे बांग्लादेश की जर्सी पहनने की अनुमति देना संभव नहीं होगा. हो सकता है कि मैंने बीसीबी को पहले नहीं बताया हो, लेकिन अब बीसीबी के लिए मेरा स्पष्ट निर्देश होगा कि शाकिब अल हसन कभी भी बांग्लादेश के लिए नहीं खेल पाएंगे."

शाकिब ने दावा किया कि शेख हसीना को उनकी जन्मदिन की शुभकामनाएं राजनीति से प्रेरित नहीं थीं. शाकिब ने कहा,"उन्होंने (शेख हसीना) हमेशा क्रिकेट को गंभीरता से देखा है. क्रिकेट से गहराई से जुड़ी हुई थी. राजनीति से पहले भी हमारे बीच संबंध थे. मैंने उसे उसी दृष्टिकोण से शुभकामनाएं दीं. इसका कोई अन्य मकसद नहीं था, या किसी को भड़काने की कोशिश नहीं थी."

बता दें, शाकिब ने बांग्लादेश के आखिरी आम चुनावों में अवामी लीग के टिकट पर चुनाव लड़ा और संसद भी पहुंचे.  शाकिब फिछले साल पाकिस्तान और भारत के खिलाफ टेस्ट खेले थे. लेकिन तब से उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली है. हालांकि, वो फ्रेंचाइजी लीग खेलना जारी रखे हैं.

