मैदान का चक्कर लगाने के क्रम में Shahrukh Khan से हो गई गलती, तुरंत मांगी माफी, जेस्चर ने जीता फैन्स का दिल, Video

Shahrukh Khan viral moment: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR vs SRH) ने सनराइजर्स हैदराबाद को क्वालिफायर एक में हराकर फाइनल में जगह बना ली है. चौथी बार केकेआर की टीम फाइनल में पहंची है. अब फाइनल 26 मई को खेला जाएगा. बता दें कि इस मैच को देखने टीम के मालिक शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भी पहुंचे थे. शाहरुख अपनी बेटी और बेटे के साथ मैच को देखने पहुंचे थे. केकेआर की जीत के बाद शाहरुख ने अहमदाबाद के स्टेडियम में मैदान का चक्कर लगाकर फैन्स को शुक्रिया अदा किया. वहीं, मैदान का चक्कर लगाने के क्रम में शाहरुख से एक गलती हो गई. दरअसल, मैदान का चक्कर लगाने के क्रम में शाहरुख (ShahRukh Khan) कमेंटेटरों के शो के बीच में पहुंच गए. जैसे ही शाहरुख को लग कि उनसे गलती हो गई, तो उन्होंने तुरंत ही कमेंटेटर आकाश चोपड़ा, सुरेश रैना और पार्थिव पटेल से माफी मांगी, और फिर किंग खान से भी को गले से लगाकर अपना आभार प्रकट किया.

शाहरुख ने कहा कि, मेरी गलती है कि मैं शो के बीच में आ गया. मैं इसके लिए माफी मांगता हूं. शाहरुख खान के इस जेस्चर ने फैन्स का दिल जीत लिया है. बता दें कि केकेआर ने 2012 और 2014 में आईपीएल का खिताब जीता था. जब केकेआर ने खिताब जीता था तो गौतम गंभीर टीम के मालिक थे.

Shah Rukh Khan warmly greeted Suresh Raina, Parthiv Patel and Aakash Chopra and said sorry because he couldn't see them earlier. How can you not love him 🥹💜 #ShahRukhKhan #SureshRaina #ParthivPatel #AakashChopra #KKRvsSRH #Kolkota #KKR pic.twitter.com/ByYsn9WiZ5