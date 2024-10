''हमेशा बाप के...'', फखर जमान की पाकिस्तान से हुई छुट्टी तो शाहिद अफरीदी ने बताया पीसीबी को किस तरह से लेना चाहिए एक्शन, VIDEO

Shahid Afridi Gave Big Statement on Fakhar Zaman: हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे दौरे के लिए पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है, लेकिन यहां से फखर जमान का नाम गायब है. यही नहीं पीसीबी की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी उन्हें जगह नहीं दी गई है. जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल खड़ा हो गया है. कुछ लोगों का मानना है कि बोर्ड की तरफ से जमान के खिलाफ अपनाया जा रहा यह रवैया गलत है. वहीं कुछ लोग इसे सही भी ठहरा रहे हैं. अब इस मुद्दे पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी का बयान आया है. जिसपर उन्होंने अपनी राय रखी है.

@_FaridKhan नाम के एक पाकिस्तानी फैन ने 47 वर्षीय अफरीदी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है, ''फखर जमान मेरे लिए हमेशा से ही एक मैच विनर खिलाड़ी रहा है. पाकिस्तान में मैच विनर खिलाड़ी बहुत कम हैं, लेकिन फखर हमेशा मेरे नजरों में मैच विनर खिलाड़ी रहा है. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त बहुत सारी चीजें होती हैं. आपको उन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. बोर्ड के नतीजे को आप तोड़ नहीं सकते हैं.''

Shahid Afridi said "Fakhar Zaman is a match-winner. There are very few match-winners in Pakistan, and he's one of them. The PCB should talk to him resolve the matter" 🇵🇰🔥



Well said, Lala. @FakharZamanLive should be back soon ♥️♥️♥️ @SAfridiOfficial pic.twitter.com/XWf0eMjkBi