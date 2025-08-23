विज्ञापन
India vs Pakistan: मॉडर्न डे क्रिकेट में ये दो खिलाड़ी हैं वर्ल्ड क्लास, शाहीन अफरीदी ने बताया

Shaheen Shah Afridi react on Pakistan Squad for Asia Cup 2025:

India vs Pakistan: मॉडर्न डे क्रिकेट में ये दो खिलाड़ी हैं वर्ल्ड क्लास, शाहीन अफरीदी ने बताया
Shaheen Shah Afridi react on Modern Day Cricket
  • पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आधुनिक क्रिकेट के विश्वस्तरीय खिलाड़ी बताया है.
  • शाहीन अफरीदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों को अवसर मिलना चाहिए और युवा खिलाड़ियों का समर्थन करना जरूरी है.
  • पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एशिया कप के लिए जगह नहीं मिली है.
Who is world-class players in Modern Day Cricket : पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी (Shaheen Shah Afridi on world-class players in Modern Day Cricket) ने मॉडर्न डे क्रिकेट  में उन दो खिलाड़ियों के बारे में अपनी राय दी है जिन्हें वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मानते हैं. दरअसल, एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान हो गया है. टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली है. ऐसे में शाहीन ने दोनों खिलाड़ियों के टीम में जगह न मिलने पर रिएक्ट किया और दोनों खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्वलास बताया है. (Shaheen Shah Afridi on Babar Azam,  Shaheen Shah Afridi on Babar Azam Mohammad Rizwan)

पाकिस्तान के जियो टीवी के हवाले से शाहीन ने कहा, बाबर और रिजवान 'विश्वस्तरीय खिलाड़ी' हैं, मैं भी भविष्य में यहां नहीं रहूंगा. मेरा मानना ​​है कि सभी को अवसर मिलना चाहिए.  बाबर और रिज़वान विश्वस्तरीय खिलाड़ी हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है और अल्लाह की मर्ज़ी से वे फिर से खेलेंगे. "

पाकिस्ताननी गेंदबाज ने आगे कहा, "सभी को अवसर मिलना चाहिए, और जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है, उन्हें इस अवसर को दोनों हाथों से लपकना चाहिए.  वे भी हमारे युवा हैं, इसलिए हमें उनका समर्थन करना चाहिए.  वे भी हमारे खिलाड़ी हैं, और हमें उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए."

शाहीन का यह बयान अफगानिस्तान और मेजबान यूएई के खिलाफ त्रिकोणीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज के आगाज से पहले आई है.  यह सीरीज एशिया कप 2025 से पहले होगी.  ट्रायंगुलर सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी और आठ टीमों के इस महाद्वीपीय आयोजन के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 7 सितंबर को समाप्त होगी. एशिया कप 7 सितंबर से 28 सितंबर के बीच दुबई में खेला जाएगा. 

एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम

एशिया कप के लिए भारतीय टीम :
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह
 

