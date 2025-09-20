विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: 'अब दुनिया प्लान B... गिल औऱ अभिषेक को कैसे आउट करना है? वसीम अकरम ने शाहीन अफरीदी को बता दिया

Wasim Akram on India vs Pakistan Match in Asia Cup: 21 सितंबर को फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. एक बार फिर शाहीन अफरीदी का सामना भारत के दो दिग्गज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ होना है

Read Time: 3 mins
Share
IND vs PAK: 'अब दुनिया प्लान B... गिल औऱ अभिषेक को कैसे आउट करना है? वसीम अकरम ने शाहीन अफरीदी को बता दिया
Wasim Akram react on India vs Pakistan Match in Asia Cup:
  • एशिया कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से आसानी से हराया था, जिससे सुपर 4 मुकाबले की उत्सुकता बढ़ी
  • पूर्व पाक कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि शाहीन अफरीदी को भारत के खिलाफ अपनी रणनीति में बदलाव करना आवश्यक है
  • अकरम ने सुझाव दिया कि अफरीदी को अपनी खास यॉर्कर पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए और प्लान बी अपनाना चाहिए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Wasim Akram on India vs Pakistan: भारत ने एशिया कप (Asia Cup 2025, IND vs PAK)  में ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से आसानी से हरा दिया था. यह मैच  हैंडशेक कंट्रोवर्सी से जुड़ी घटनाओं के लिए  छाया रहा था. इस घटना ने रविवार को कोलंबो में होने वाले सुपर 4 मुकाबले के लिए उत्सुकता और बढ़ा दी है. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम का मानना ​​है कि शाहीन अफरीदी को भारत के खिलाफ मैच में अपनी रणनीति में बदलाव लाना चाहिए, खासकर गिल के खिलाफ, और अपनी खास यॉर्कर पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए.  ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए, बाएं हाथ के इस पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ने बताया कि दुनिया भर के बल्लेबाज अफरीदी की रणनीति का अंदाज़ा लगाने लगे हैं, जिससे उनके लिए प्लान B बनाना ज़रूरी हो गया है." (Wasim Akram on Shaheen Afridi)

अकरम ने कहा, "मैं यही चाहता हूं कि शाहीन अफरीदी शुरुआत में ही ऐसा करें, क्योंकि अब पूरी दुनिया उनके खिलाफ उनकी रणनीति जानती है. अकरम ने आगे कहा, 'ठीक है, वह पहले यॉर्कर डालेंगे..इसलिए अफरीदी के पास प्लान B होना चाहिए.  उन्हें इसी लेंथ पर गेंदबाजी करनी चाहिए. "

Add image caption here

Add image caption here
Photo Credit: @SMEXY_2OO4/x

पूर्व पाक गेंदबाज ने कहा, "मुझे एक-एक यॉर्कर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार दो या तीन नहीं, क्योंकि अगर वो एक भी चूक जाता है, तो सर्कल के बाहर सिर्फ़ दो फ़ील्डर के साथ गेंद बाउंड्री पर चली जाती है. वो ख़ुद पर दबाव बनाता है.  मुझे पता है कि वो सोचता है कि वो आक्रामक होकर विकेट ले रहा है, लेकिन इसे लेंथ गेंदों के साथ मिलाना बेहतर विकल्प है. एक यॉर्कर, हां लेकिन सीधी नहीं, और हर गेंद पर नहीं होना चाहिए."

फिर होगा गिल, अभिषेक बनाम अफरीदी

21 सितंबर को फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. एक बार फिर शाहीन अफरीदी का सामना भारत के दो दिग्गज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ होना है. पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने अफरीदी के खिलाफ पहले ही गेंद से धमाका किया था और तेज अंदाज में बल्लेबाजी कर फैन्स को चौंका दिया था. अफरीदी ने भारत के खिलाफ मैच में 2 ओवर में 23 रन दिए थे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wasim Akram, Shaheen Shah Afridi, Shubman Singh Gill, Abhishek Sharma, Asia Cup 2025, India, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com