गम में था एसआरएच का स्टार, मैदान में पहुंच गए शाहरुख खान, फिर हुआ कुछ ऐसा, VIDEO

Shah Rukh Khan hugged Rahul Tripathi: आईपीएल 2024 का पहला क्वालीफायर मुकाबला मंगलवार (21 मई) को कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अहमदाबाद में खेला गया. इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए केकेआर की टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के दौरान एसआरएच के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह भी अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे. केकेआर के खिलाफ रन आउट होने के बाद उनकी एक तस्वीर को फैंस ने सोशल मीडिया पर साझा किया. इस तस्वीर में वह सीढ़ियों पर निराश बैठे हुए नजर आए थे.

एसआरएच की तरफ से मिले 160 रन के लक्ष्य को केकेआर की टीम 13.4 ओवरों में महज 2 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर जबर्दस्त लय में नजर आए. टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस ने महज 24 गेंद में नाबाद 58 रन का योगदान दिया. वहीं वेंकटेश तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 28 में नाबाद 51 रन बनाने में कामयाब रहे.

Well Played Champ Rahul Tripathi.

Not only survived the fiery spell of Starc but also took us back into the game from nowhere. pic.twitter.com/VDzdEBvTVv