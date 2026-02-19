'T20 वर्ल्ड कप में रमजान पाकिस्तान टीम का 12th मैन', शदाब खान का अजीबोगरीब बयान

Why Shadab Khan Calls Ramadan '12th Man: पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने बड़बोलापन के लिए काफी मशहूर होते हैं. मैदान पर जाने से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन जब कुछ परफॉर्म करने का समय आता है तो खिलाड़ी टांय-टांय फिस्स हो जाते हैं. ऐसा ही अब शादाब खान कर रहे हैं. शादाब खान का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने रमजान' को पाकिस्तानी टीम का 12th मैन करार दे दिया है.

नामीबिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद शादाब खान ने रमज़ान के पवित्र महीने की शुरुआत की तुलना टीम को सपोर्ट करने वाले "12वें खिलाड़ी" के आने से की. उन्होंने कहा, "आखिर में, आप कुछ ही चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आपको उन पर ही ध्यान देना चाहिए.और अब रमज़ान शुरू हो गया है, हमारा 12वां खिलाड़ी तो साथ ही है."

दरअसल, नामीबिया के खिलाफ प्लेइंग 11 में शाहीन अफरीदी को जगह नहीं मिली थी. उनकी जगह सलमान मिर्जा को मैच में मौका मिला था. वहीं बल्लेबाजी में पाकिस्तान ने बाबर आजम का इस्तेमाल नहीं किया था, इसपर शदाब खान ने बयान देते हुए कहा, 'दिन के अंत में, आप कुछ ही चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं तो आपको उन्हीं को कंट्रोल करने पर फोकस करना चाहिए."

बता दें कि पाकिस्तान को भारत से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था. उसने बुधवार को यहां नामीबिया पर 102 रन की बड़ी जीत के साथ टी20 विश्व कप के सुपर आठ के लिए क्वालीफाई किया.

मैच के बाद शादाब ने पत्रकारों से कहा, ‘‘एक पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर, आप इन बातों को दिल पर नहीं ले सकते. टीम का माहौल और संदेश बहुत साफ हैं इसलिए यह किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई समस्या नहीं है. हर कोई टीम को जीत दिलाने में मदद करने की कोशिश कर रहा है. ''

उन्होंने कहा, ‘‘सुपर 8 मुश्किल होंगे. दबाव वाले मैच होंगे. आखिर में, आप कुछ ही चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं इसलिए आपको उन्हें नियंत्रित करने पर फोकस करना चाहिए. ''