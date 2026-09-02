कम नहीं हो रही पाकिस्तान क्रिकेट की फजीहत, इमाम-उल-हक के खिलाफ बड़ा फैसला, सेलेक्टर आकिब जावेद ने बता दिया

हाल ही में जो पाकिस्तान क्रिकेट में देखने को मिला है, याद नहीं आता कि कब ऐसा देखने को मिला. बीच दौरे से 7 खिलाड़ी और कोच को स्वदेश भेजने के बाद पूरे क्रिकेट जगत में पाकिस्तान क्रिकेट और PCB की थू-थू हो रही है. वहीं, घटना के बाद हर दिन कोई न कोई ऐसी बात आ रही है, जो स्थिति को और हास्यासपद बना रही है. अब चयन समिति के सदस्य और पूर्व पेसर आकिब जावेद (Aquib Javed) ने बल्लेबाज इमाम उल हक (Imam-Ul-Haq) की पिंडली की चोट की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी जांच की जाएगी. यह सलामी बल्लेबाज लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान की 194 रन की हार के दौरान बल्लेबाजी करने के लिए नहीं उतरा था.

पाकिस्तान के निजी समाचार चैनल जियो टीवी को दिए एक साक्षात्कार में चार सदस्यीय राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य आकिब ने कहा, ‘इस मामले की जांच की जाएगी. मांसपेशियों में खिंचाव आने के बावजूद आपने दोनों पारियों में बल्लेबाजी नहीं की. ऐसा कैसे हो सकता है.'

उन्होंने कहा, ‘चोट लगना आम बात है और हमने अतीत में ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां खिलाड़ी प्लास्टर लगे होने के बावजूद मैदान पर उतरे. यह मामला अलग है. यह बेहद चिंता का विषय है और इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी.' पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैच में हार के बाद सात खिलाड़ियों को वापस बुला दिया था जिनमें इमाम भी शामिल हैं. इसके अलावा गेंदबाजी कोच उमर गुल और मुख्य कोच सरफराज अहमद को भी बर्खास्त कर दिया गया था.

इमाम-उल-हक की चोट का पूरा मामला

लॉर्ड्स में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तान को 194 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा. इस मैच के दौरान सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक की पिंडली में खिंचाव की शिकायत हुई थी.हैरानी की बात यह रही कि वह दोनों ही पारियों में बैटिंग करने नहीं उतरे.

10 बल्लेबाजों के साथ खेला पाकिस्तान: इमाम-उल-हक पाकिस्तान की किसी भी पारी में बल्लेबाजी करने मैदान पर नहीं उतरे, जिसके कारण टीम को 10 बल्लेबाजों के साथ ही खेलना पड़ा. यह बात न ही चयन समिति के गले उतरी, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था.

'प्लास्टर लगाकर खेलने' का दिया उदाहरण: आकिब ने इतिहास के उन खिलाड़ियों का उदाहरण दिया जो टूटी हड्डियों और प्लास्टर के बावजूद देश के लिए क्रीज पर डटे रहे. उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ चोट का मामला नहीं बल्कि प्रतिबद्धता की कमी का संकेत है और इसकी विस्तृत जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इमाम-उल-हक का अब तक का करियर व पृष्ठभूमि

इमाम-उल-हक पाकिस्तान के दिग्गज पूर्व कप्तान और चयनकर्ता इंजमाम-उल-हक के भतीजे हैं. अपने करियर की शुरुआत से ही उन पर 'नेपोटिज्म' (भाई-भतीजावाद) के आरोप लगते रहे हैं. हालांकि उन्होंने वनडे क्रिकेट में कई मौकों पर शानदार प्रदर्शन कर अपनी जगह साबित की.

भविष्य पर लटकी तलवार

वनडे में 50 से अधिक की औसत रखने वाले इमाम टेस्ट क्रिकेट में विदेशी दौरों पर (विशेषकर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की तेज व स्विंग परिस्थितियों में) लगातार जूझते नजर आए हैं. आकिब जावेद की जांच की घोषणा और दौरे से बीच में वापस भेजे जाने के बाद, इमाम-उल-हक के टेस्ट करियर पर अब गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. यदि जांच में उनकी चोट को जानबूझकर बल्लेबाजी से बचने का बहाना पाया गया, तो उन पर लंबा प्रतिबंध या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से डिमोशन की गाज गिरना तय माना जा रहा है.



F & Q

1. प्रश्न: लॉर्ड्स टेस्ट में इमाम-उल-हक के बल्लेबाजी न करने पर आकिब जावेद ने क्या सवाल उठाए?

उत्तर: राष्ट्रीय चयनकर्ता आकिब जावेद ने इमाम की पिंडली की चोट की गंभीरता पर संदेह जताया है. उन्होंने कहा कि केवल मांसपेशियों में खिंचाव के कारण दोनों पारियों में बल्लेबाजी के लिए न उतरना प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है. आकिब ने इतिहास के उन खिलाड़ियों का उदाहरण दिया जो टूटी हड्डियों और प्लास्टर के साथ भी मैदान पर डटे रहे, और घोषणा की कि इस मामले की विस्तृत जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

2. प्रश्न: इमाम-उल-हक के मैदान पर न उतरने से पाकिस्तान टीम को मैच में क्या नुकसान हुआ?

उत्तर: इमाम के दोनों पारियों में बल्लेबाजी न करने के कारण पाकिस्तान को लॉर्ड्स टेस्ट में प्रभावी रूप से 10 बल्लेबाजों के साथ ही खेलना पड़ा. 194 रनों से मिली इस करारी हार के बाद चयन समिति और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इस रवैये से बेहद नाराज हैं.

3. प्रश्न: इंग्लैंड दौरे के बीच में PCB ने कौन-कौन से अभूतपूर्व और कड़े कदम उठाए हैं? उत्तर: शुरुआती दो टेस्ट मैचों में हार और विवादों के बाद PCB ने दौरे के बीच से ही इमाम-उल-हक सहित 7 खिलाड़ियों को स्वदेश वापस बुला लिया. इसके अलावा, मुख्य कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया.

4. प्रश्न: इमाम-उल-हक का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रदर्शन और करियर पृष्ठभूमि क्या रही है?

उत्तर: इमाम-उल-हक पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज कप्तान इंजमाम-उल-हक के भतीजे हैं. करियर की शुरुआत से ही 'नेपोटिज्म' के आरोपों का सामना करने के बावजूद उन्होंने वनडे में 50 से अधिक की औसत के साथ खुद को साबित किया है. हालांकि, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी विदेशी पिचों पर टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन लगातार निराशाजनक रहा है.

5. प्रश्न: इस पूरे विवाद का इमाम-उल-हक के क्रिकेट करियर पर क्या असर पड़ सकता है?

उत्तर: आकिब जावेद द्वारा जांच के आदेश और बीच दौरे से वापस भेजे जाने के बाद इमाम के टेस्ट करियर पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं. यदि जांच में यह पाया गया कि उन्होंने बल्लेबाजी से बचने के लिए चोट का बहाना बनाया था, तो उन पर लंबा प्रतिबंध लग सकता है या उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से डिमोट किया जा सकता है.