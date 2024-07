Charlie Cassell: डेब्यू मैच में इतने विकेट लेकर स्कॉटलैंड गेंदबाज चार्ली कैसल ने बनाया वर्ल्ड रिकार्ड, विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

SCO vs OMAN; Charlie Cassell ODI Debut Record: ओमान के खिलाफ स्कॉटलैंड के गेंदबाज चार्ली कैसल ने वनडे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए अफ्रीकी दिग्गज कगिसो रबाडा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वनडे डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का ये रिकॉर्ड रबाडा ने बांग्लादेश के खिलाफ साल 2015 में अपने वनडे डेब्यू में 16 रन देकर 6 विकेट लेने के साथ ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था. कैसल ने अपने डेब्यू मैच में गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट लिए और विश्व क्रिकेट में तहलका मचा दिया. ओमान के खिलाफ गेंदबाज़ी करते हुए चार्ली ने 5.4 ओवर में कुल 21 रन देकर सात विकेट अपने नाम किया.

Charlie Cassell's sensational seven-for on debut has helped Scotland bowl Oman out for a modest total 👏



Catch all the live #CWCL2 action on https://t.co/CPDKNxoJ9v 📺#SCOvOMA 📝: https://t.co/woV3zYu9sG | 📸: @CricketScotland pic.twitter.com/iGeeVoyvTc