Scotland vs Italy LIVE Score, ICC Men's T20 World Cup 2026: स्कॉटलैंड के खिलाफ इटली ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला, जानें लाइव अपटेड

Kolkata Eden Garden LIVE: Scotland vs Italy ICC Men's T20 World Cup Match Today: स्कॉटलैंड के खिलाफ इटली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. बता दें कि दोनों टीमों का T20 इंटरनेशनल में लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन हाल के मुकाबलों में अलग-अलग नतीजे आए हैं, जिससे यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. स्कॉटलैंड और इटली T20I में दो बार एक-दूसरे का सामना कर चुके हैं, जिसमें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 1-1 से बराबर है. दोनों मुकाबले बड़े ICC इवेंट्स में हुए थे, जिससे उनकी राइवलरी का महत्व और बढ़ गया है. स्कॉटलैंड अपना पहला मैच ताकतवर वेस्टइंडीज से हार गया था. (LIVE SCORE)

स्कॉटलैंड (प्लेइंग XI): जॉर्ज मुन्से, माइकल जोन्स, ब्रैंडन मैकमुलेन, रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), मार्क वाट, माइकल लीस्क, ओलिवर डेविडसन, ब्रैड व्हील, ब्रैड करी

इटली (प्लेइंग XI): जस्टिन मोस्का, एंथनी मोस्का, जेजे स्मट्स, वेन मैडसेन (कप्तान), हैरी मैनेंटी, बेन मैनेंटी, जियान मीड (विकेटकीपर), ग्रांट स्टीवर्ट, क्रिशन कालूगामेज, अली हसन, थॉमस ड्रेका

