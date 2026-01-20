विज्ञापन
T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को रिप्लेस करने के कयासों पर स्कॉटलैंड का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

Scotland Reaction on T20 World Cup: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ना आने पर अड़ा बांग्लादेश अगर टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होता है तो उसकी जगह स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप में एंट्री ले सकती है. इस पूरे मामले पर अब स्कॉटलैंड ने रिएक्शन दिया है.

Scotland First Reaction on Rumours of Replacing Bangladesh
  • आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी पर 21 जनवरी तक निर्णय लेने को कहा है
  • बांग्लादेश की भारत यात्रा न होने पर उसकी जगह स्कॉटलैंड को टी20 विश्व कप 2026 में शामिल किए जाने की संभावना है
  • स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश से संपर्क नहीं किया है और किसी बातचीत की योजना नहीं बनाई है
Scotland Reaction on Bangladesh T20 World Cup Row: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश भारत का दौरा नहीं करने को लेकर अपने रुख पर अड़ा हुआ है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच इस संबंध में दो बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन बांग्लादेश अपनी मांग से पीछे नहीं हट रहा है. बीते दिनों एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अगर बांग्लादेश भारत नहीं आता है और टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो उसकी जगह स्कॉटलैंड की मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एंट्री हो सकती है. स्कॉटलैंड क्वालीफाई करने से चूक गए थे. लेकिन अगर बांग्लादेश हटा को उनकी चांदी हो सकती है. वहीं अब इस पूरे मामले पर स्कॉटलैंड क्रिकेट की तरफ से भी रिएक्शन आया है.  

'नहीं हुई है कोई बातचीत'

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी और स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड के बीच टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह शामिल होने के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है. रिपोर्टों में दावा किया गया है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) से 21 जनवरी तक विश्व कप में अपनी भागीदारी पर फैसला लेने को कहा है और अगर वे भारत आने से इनकार करते हैं, तो स्कॉटलैंड को बांग्लादेश के स्थान पर शामिल किया जाएगा.

'नहीं कर रहे किसी से संपर्क'

वहीं स्कॉटलैंड क्रिकेट के अधिकारी भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने समकक्षों के प्रति सम्मान दिखाते हुए आईसीसी के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत शुरू करने की योजना नहीं बना रहे हैं और ना ही स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कोई संपर्क साधा है.

स्कॉटलैंड नहीं कर पाई थी क्वालीफाई

स्कॉटलैंड अभी कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल रही है. पिछले साल गर्मियों में हुए यूरोप क्वालीफायर में चौथे स्थान पर रहने के कारण स्कॉटलैंड 2026 टी20 विश्व कप में जगह बनाने से चूक गई थी. नीदरलैंड और इटली ने क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध दो स्थान हासिल कर लिए. हालांकि, स्कॉटलैंड के खिलाड़ी फिलहाल अभ्यास में वापस लौट आए हैं, क्योंकि वे मार्च में विंडहोक में नामीबिया और ओमान के साथ होने वाली वनडे अंतरराष्ट्रीय ट्राई-सीरीज़ की तैयारी कर रहे हैं.

इससे पहले जिम्बाब्वे ने राजनीतिक कारणों से इंग्लैंड में आयोजित 2009 टी20 विश्व कप से नाम वापस ले लिया था और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था, जो टूर्नामेंट से पहले आयोजित वैश्विक क्वालीफाइंग प्रतियोगिता में 'दूसरी सर्वश्रेष्ठ' टीम थी. लेकिन टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाइंग प्रक्रिया, जिसे 2024 में 20 टीमों तक विस्तारित किया गया था, अब क्षेत्रीय आधार पर होती है, इसलिए यह इतना आसान नहीं है और संभवतः आईसीसी का विवेकाधीन निर्णय होगा. स्कॉटलैंड वर्तमान में आईसीसी टी20 रैंकिंग में 14वें स्थान पर है.

