"घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे..", सौरभ नेत्रवलकर ने कोहली -रोहित को किया आउट तो हुई Memes की बारिश, बने ऐसे Jokes

Saurabh Netravalkar : भारत के खिलाफ मैच में यूएसए (IND vs USA) भारतीय मूल के गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर ने गजब की गेंदबाजी की और 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लेने में सफल रहे. सौरभ नेत्रवलकर ने पहली ही गेंद पर विराट कोहली (Saurabh Netravalkar vs Virat Kohli) को आउट कर धमाका कर दिया तो वहीं तीसरे ओवर में रोहित शर्मा (Saurabh Netravalkar vs Rohit Sharma) को भी आउट कर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी .सौरव के लिए यह एक बड़ा दिन रहा. उन्होंने विश्व क्रिकेट के दो बड़े दिग्गजों को आउट कर विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी. बता दें कि सौरव भारतीय मूल के हैं और भारत के लिए अंडर 19 क्रिकेट भी खेल चुके हैं.

ऐसे में कोहली और रोहित को आउट करने के बाद सौरव एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. फैन्स सौरव को लेकर मीम्स शेयर कर रहे हैं और साथ ही मजाकिया मीम्स भी शेयर कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैन्स सौरव को घर वापस आने को लेकर भी कई तरह के मजाकिया पोस्ट शेयर कर रहें हैं जो काफी वायरल हो रहा है.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सौरव नेत्रवलकर (Saurabh Netravalkar, Oracle Stock)

मूल रूप से मुंबई के रहने वाले सौरव सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए ही यूएसए में जाकर बस गए थे. भारत में क्रिकेट करियर को बड़ा नहीं बना सके. जिसके कारण ही उन्होंने इंजीनियर के तौर पर अपना करियर आगे बढ़ाया. सौरव भारत में अंडर-19 टीम का हिस्सा भी रहे हैं और सूर्यकुमार यादव के साथ उन्होंने काफी क्रिकेट खेली भी है. बता दें कि सौरव अमेरिका में Oracle कंपनी में कार्यरत भी हैं.

वहीं, यह भी बात सामने आई है कि विराट और रोहित को आउट करने के बाद Oracle के शेयर में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है. वहीं, सौरव ने एक क्रिकेट ऐप भी बनाई है. साल 2014 में अपने खेल को परखने के लिए CricDeCode नाम की ऐप बनाकर सौरव ने अपनी काबिलयत का अलग नजारा भी दिखाया है.

आईसीसी इवेंट्स में पहली बार कोहली गोल्डन डक पर आउट

बता दें कि कोहली पहली बार आईसीसी इवेंट्स में गोल्डन डक का शिकार हुए हैं. वहीं, सौरव नेत्रवलकर दुनिया के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने विराट को आईसीसी इवेंट में गोल्डन डक पर पवेलियन की राह दिखाई है.