VIDEO: मैट हैनरी को सबक सिखाने चले थे सरफराज खान, लेकिन डेव्हन कॉनवे ने एक हाथ से कर दिया उनका खेल

Sarfaraz Khan Catch Video: चोटिल शुभमन गिल की जगह टीम में शामिल किए गए युवा बल्लेबाज सरफराज खान का बल्ला पहली पारी में बिल्कुल खामोश गुजरा है. टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी के लिए उतरे सरफराज से टीम को काफी आस थी, लेकिन वह बिना खाता खोले मैट हैनरी का शिकार बने हैं. उनका शानदार कैच एक्स्ट्रा कवर पर तैनात डेव्हन कॉनवे ने उम्दा तरीके से लपका है.

दरअसल, कीवी टीम की तरफ से पारी का 10वां मैट हैनरी डाल रहे थे. इस ओवर की चौथी गेंद को सरफराज ने एक्स्ट्रा कवर के उपर से खेलने का प्रयास किया. हालांकि, इसमें वह असफल रहे. गेंद और बल्ले के बीच सही तरीके से संपर्क नहीं होने की वजह से गेंद को ज्यादा लंबाई और ऊंचाई हासिल नहीं हुई.

Conway's leap of faith 🤯☝️#TeamIndia lose their 3rd wicket early on in Bengaluru! #INDvNZ #IDFCFirstBankTestTrophy #JioCinemaSports pic.twitter.com/gM3dSzIgKn