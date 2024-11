Sanju Samson: सैमसन ने लगाया छक्का, फैन को लगी चोट, फूट-फूटकर रोने लगी महिला, फिर संजू ने ऐसा कर जीता दिल, Video

Sanju Samson viral video: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी-20 मैच (SA vs IND, 4th T20I) में शानदार खेल दिखाया और 135 रन से जीत हासिल करने में सफलता हासिल की. इस मैच में भारत के संजू सैनसन और तिलक वर्मा ने धुआंधार शतक जमाकर महफिल लूट ली. संजू ने 109 रन और तिलर ने 120 रन की पारी खेली, दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए तूफानी 210 रनों की पार्टनरशिप की, भारत ने सीरीज को 3-1 से अपने नाम क लिया. बता दें कि इस मैच में दोनों बल्लेबाजों ने गजब अंदाज में बल्लेबाजी की, अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई.

गेंदबाजों की धुनाई के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने बल्लेबाज संजू सैमसन को निराश कर दिया. दरअसल, अपनी बल्लेबाजी के दौरान संजू ने एक ऐसा छक्का लगाया जो दर्शक दीर्घा में बैठी एक महिला फैन को जाकर लगी, चोट लगने से महिला फैन रोने लगी. इसके बाद संजू को यह अच्छा नहीं लगा.

जब संजू को एहसास हुआ कि गेंद महिला फैन को लगी है तो बल्लेबाज ने अपना हाथ उठाकर उस महिला फैन को सॉरी कहा. संजू का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

