RR vs PBKS: संजू सैमसन का ऐतिहासिक कारनामा, शेन वार्न का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास

Sanju Samson record as captain: आईपीएल 2025 (IPL 2025) के 18वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने शनिवार को मुल्लानपुर में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) को 50 रन से हराकर सीजन में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की. इस जीत के साथ ही बतौर कप्तान संजू सैमसन ने इतिहास रच दिया. सैमसन ने शेन वार्न के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया. सैमसन आईपीएल इतिहास में राजस्थान के सबसे सफल कप्तान बन गए हैं. संजू सैमसन राजस्थान की ओर से सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं. ऐसा कर सैमसन ने पूर्व महान दिग्गज वार्न को पीछे छोड़ दिया है. सैमसन की कप्तानी में राजस्थान ने 32वां मैच जीता है, वहीं, शेन वार्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल में 31 मैच जीते थे. वार्न ने राजस्थान के लिए 55 मैचों में कप्तानी की थी.

IPL में राजस्थान के कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाले कप्तान (Most wins as Rajasthan Royals captain in the IPL)

32* – संजू सैमसन (62 मैच)

31 – शेन वॉर्न (55 मैच)

18 – राहुल द्रविड़ (34 मैच)

15 – स्टीव स्मिथ (27 मैच)

9 – अजिंक्य रहाणे (24 मैच)

मैच की बात करें तो टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 205 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. यशस्वी जायसवाल की शानदार पारी ने राजस्थान को मजबूती दी, उन्होंने 45 गेंदों में 67 रन बनाकर टीम को एक अच्छा आधार दिया. इसके अलावा संजू सैमसन ने 26 गेंदों में 38 रन और रियान पराग ने 25 गेंदों में नाबाद 43 रन बनाकर टीम के स्कोर को और बढ़ाया. आखिरी में ध्रुव जुरेल ने मात्र 5 गेंदो में एक छक्के और एक चौके की मदद से 13 रन बनाकर पंजाब को 200 रन के पार पहुंचने में मदद की.

राजस्थान द्वारा मिले 206 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की टीम 20 ओवर में नौ विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बनाए और राजस्थान को 50 रन से जीत मिली. पंजाब की ओर से निहाल वढेरा ने 41 गेंदों पर चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से सर्वाधिक 62 रन बनाए.