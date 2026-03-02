विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update

संजू सैमसन के खिलाफ ICC लेगा एक्शन? जीत के बाद फेंका था हेलमेट, जानें क्या मिलेगी सजा

T20 World Cup 2026: अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या संजू ने भारी गलती की है, क्या आईसीसी उन्हें इस हरकत के लिए सजा देगी. आईसीसी के नियमों में मैदान पर हेलमेट या बल्ला फेंकना अनुशासनहीनता माना जाता है .

Read Time: 3 mins
Share
संजू सैमसन के खिलाफ ICC लेगा एक्शन? जीत के बाद फेंका था हेलमेट, जानें क्या मिलेगी सजा
Sanju Samson, IND vs WI: संजू सैमसन को मिलेगी सजा ?

Sanju Samson Helmet Throw Celebration: वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत के बाद तुरंत बाद जश्न मनाने के क्रम में संजू सैमसन से एक बड़ी गलती हो गई. हुआ ये कि जैसे ही सैमसन ने विजयी चौका मारा, वैसे ही भारतीय बल्लेबाज ने पिच पर बैठकर अपने भगवान को याद किया. लेकिन इस क्रम में संजू ने जल्दबाजी में अपने हेलमेट को उतार कर फेंक दिया. जिसको लेकर अब बातें शुरू हो गई है.  दऱअसल,बल्लेबाज का हेलमेट उतारकर फेंकना एक गलती है, ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या संजू ने भारी गलती की है, क्या आईसीसी उन्हें इस हरकत के लिए सजा देगी. आईसीसी के नियमों में मैदान पर हेलमेट या बल्ला फेंकना अनुशासनहीनता माना जाता है .

ये भी पढ़ें-  T20 World Cup 2026 semi-finals: बारिश के कारण T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल रद्द हुआ तो भारत- न्यूजीलैंड को लगेगा झटका, पलट जाएगी बाजी, जानें क्या है समीकरण

आईसीसी का क्या है नियम

दरअसल, जब भारत ने मैच जीता तो जश्न मनाने के क्रम में सैमसन ने अपना हेलमेट निकालकर फेंक दिया था. ऐसे में क्या आईसीसी उनके खिलाफ एक्शन लेगी. नियम के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी अपना बल्ला या हेलमेट फेंकता है तो यह अनुचित आचरण की श्रेणी में आता है.आईसीसी खिलाड़ियों के ऐसे रवैये को लेकर काफी सख्त है.

Latest and Breaking News on NDTV

क्या संजू सैमसन को मिलेगी सजा ?

बता दें कि संजू सैमसन की इस हरकत को लेकर आईसीसी उन्हें फटकार या जुर्माना लगा सकती है. इस तरह के मामलों में खिलाड़ी पर जुर्माना, डिमेरिट पॉइंट्स या फिर निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है. ऐसे में अब देखना है कि आखिर आईसीसी इस बारे में क्या फैसला करती है. वैसे, अभी तक आईसीसी की ओर से इस बारे में कोई बात सामने नहीं आई है. देखना होगा कि आईसीसी का ध्यान इस ओर जाता है या नहीं.

गवर्निंग बॉडी इन चीज़ों पर नज़र रखती है:

- बहुत ज़्यादा या भड़काने वाले सेलिब्रेशन
- गलत भाषा का इस्तेमाल
- ऐसा व्यवहार जिससे खेल की बदनामी हो
- अंपायरों के प्रति नाराज़गी

अगर सैमसन लेवल 1 या लेवल 2 के में दोषी पाए जाते हैं, तो उन पर फ़ाइनेंशियल फ़ाइन लग सकता है, उन्हें डिमेरिट पॉइंट मिल सकते हैं, या ज़्यादा गंभीर हालात में, एक मैच का सस्पेंशन भी हो सकता है.

हालांकि, ICC मैच रेफ़री इमोशनल बातों का भी ध्यान रखते हैं. अगर कोई खिलाड़ी गुस्से, नाराज़गी या निराशा में नहीं, बल्कि सिर्फ़ खुशी के जश्न में अपना हेलमेट फेंकता है, तो अक्सर उसके साथ नरमी बरती जाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sanju Viswanath Samson, T20 World Cup 2026, India, West Indies, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now