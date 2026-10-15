अभिषेक शर्मा नंबर 1, संजू सैमसन ने 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से मचाया तहलका, जोस बटलर की कर ली बराबरी

वेस्टइंडीज के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भले ही टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली. संजू ने सिर्फ 23 गेंदों में 56 रन की आक्रामक पारी खेली, जिसमें छह चौके और चार छक्के शामिल रहे. उनकी पारी का स्ट्राइक रेट 243.47 का रहा.

इस धमाकेदार अर्धशतक के साथ संजू सैमसन ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ 50 या उससे अधिक रन बनाने का कारनामा छठी बार किया. इसी के साथ उन्होंने इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर की बराबरी कर ली है.

इस खास सूची में भारत के अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं. दोनों बल्लेबाज 13-13 बार 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 50+ स्कोर बना चुके हैं. वेस्टइंडीज के एविन लुईस और ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने यह उपलब्धि आठ-आठ बार हासिल की है. अब संजू सैमसन और जोस बटलर छह-छह बार इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं.

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट पर 247 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. कप्तान शाई होप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए. उनके अलावा शेरफेन रदरफोर्ड ने 49 रन की उपयोगी पारी खेली. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल को एक-एक विकेट मिला.

248 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने तेज शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए केवल 25 गेंदों में 60 रन जोड़ दिए. संजू ने शुरुआत से ही कैरेबियाई गेंदबाजों पर हमला बोला और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए.

हालांकि उनके आउट होने के बाद भारतीय टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही. ईशान किशन छह और कप्तान श्रेयस अय्यर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. बाद में तिलक वर्मा (43) और नीतीश रेड्डी (41) ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सके.

भारतीय टीम 19.3 ओवर में 223 रन पर सिमट गई और वेस्टइंडीज ने मुकाबला 24 रन से अपने नाम कर लिया. इसके साथ ही पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-2 से बराबर हो गई. अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का फैसला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेले जाने वाले मुकाबले में होगा.

T20I में 200+ स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 50+ स्कोर

अभिषेक शर्मा – 13

सूर्यकुमार यादव – 13

एविन लुईस – 8

ग्लेन मैक्सवेल – 8

संजू सैमसन – 6

जोस बटलर – 6