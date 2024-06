"अगले 10 साल में यह छोटी विश्व क्रिकेट में मचाएगी तहलका.", संजय मांजरेकर ने की भविष्यवाणी

Sanjay Manjrekar on Nepal Team: भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने टी-20 वर्ल्डकप में शानदार परफॉर्मेंस करने वाली नेपाल टीम (Nepal Team in T20 World Cup 2024) को लेकर भविष्यवाणी की है. संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar Prediction) ने पोस्ट शेयर कर नेपाल की टीम को लेकर अपनी राय रखी है. बता दें कि साउथ अफ्रीका और नेपाल के बीच मैच काफी रोमांचक रहा था. नेपाल को केवल एक रन से हार का सामना करना पड़ा. एक समय नेपाल की टीम जीत के दरवाजे पर पहुंच गई थी. लेकिन आखिरी गेंद पर गुलशन झा के रन आउट होने से नेपाल को एक रन से हार का सामना करना पड़ा. वहीं, इस मैच के तुरंत बाद संजय मांजरेकर ने पोस्ट शेयर कर भविष्यवाणी कर दी. संजय मांजरेकर ने अपने पोस्ट में लिखा, नेपाल अगले 10 सालों के अंदर एक अलग टीम होगी."

Nepal is the team to watch in the next 10 years!