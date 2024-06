"अब टीम को...', पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर वसीम अकरम ने ऐसे किया रिएक्ट, वायरल हुआ रिेएक्शन

Wasim Akram on Pakistan Team: पाकिस्तान टीम के लिए टी-20 वर्ल्ड कप (Pakisatan Team in T20 World Cup 2024) का सफर खत्म हो गया है. दरअसल, यएसए और आयरलैंड (USA vs IRE) के बीच मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया जिसके कारण USA को एक मिला, 5 अंक के साथ अमेरिकन टीम सुपर 8 में क्वालीफाई करने में सफल हो गई. वहीं, पाकिस्तान के सुपर 8 से बाहर होने के बाद पूर्व महान दिग्गज वसीम अकरम का पहला रिएक्शन सामने आई है. वसीम (Wasim Akram 1st reaction viral) ने हालांकि अपने पहले रिएक्शन में टीम की ज्यादा आलोचना नहीं की लेकिन सीधे तौर पर कहा है कि जितनी जल्दी हो सके, यूके से दुबई की फ्लाईट पकड़ ले.

सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में वसीम ने पाकिस्तान की टीम के सुपर 8 से जल्द बाहर होने पर रिएक्ट किया है. वीसम ने कहा, "यूएसए सुपर 8 के लिए क्लीफाई करने में सफल रहा है. उसने बेहतरीन खेल दिखाया है और यह टीम सुपर 8 में जाने के लिए डिजर्व करती है. अब पाकिस्तान केलिए क्या है प्लान, उनके लिए अब EK 601 की फ्लाइट पकड़ना है. यूके टू दुबई और उसके बाद अपने घर के लिए फ्लाइट. और इसके बाद देखते हैं क्या होता है."

बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को अभी आयरलैंड के साथ मैच खेलना है लेकिन प्वाइट्स के आधार पर यूएसए की टीम सुपर 8 में क्वालीफाई करने में सफल हो गई है. इस टूर्नामेंंट में पाकिस्तान को पहले मैच में यूएसए के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, सुपर ओवर में USA ने पाकिस्तान को पटखनी दी थी. वहीं, दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराकर पाकिस्तान टीम को नैया डुबो दी थी.

हालांकि पाकिस्तान को कनाडा के खिलाफ जीत मिली थी. 16 जून को पाकिस्तान की टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी. इसके बाद वापस पाकिस्तान लौट जाएगी.