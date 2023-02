"आप डर देख सकते थे..", पूर्व कप्तान ने भारत से तुलना कर पाकिस्तान क्रिकेट के पतन का बताया कारण

India vs Pakistan

पूर्व बल्लेबाज सलमान बट (Salman Butt) का मानना ​​है कि पाकिस्तान की कट्टर प्रतिद्वंद्वी टीम भारत खेल के सभी फॉर्मेट में अपने दृष्टिकोण को लेकर अधिक स्पष्ट है. भारत ने बुधवार को तीसरे टी20 (IND vs NZ 3rd T20) में न्यूजीलैंड को 168 रनों से करारी शिकस्त दी, जिसके बाद उनकी यह टिप्पणी आई है. न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में 2-1 से वनडे सीरीज(Pakistan vs New Zealand) जीत के बाद भारत का दौरा किया. भारत के खिलाफ पहला गेम (India vs New Zealand) जीतने के बाद ने बाकी दोनों मैच में बड़ी हार का सामना किया. यह पूछे जाने पर कि क्या न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की तुलना में बेहतर टीम खेली, बट ने कहा कि भारत अपनी सोच में अधिक 'आश्वस्त और स्पष्ट' है.