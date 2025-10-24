पाकिस्तान बॉर्डर पर फंसे हजारों ट्रक, अफगानी व्यापारियों को हर दिन लाखों डॉलर का नुकसान- कब बदलेंगे हालात?

किन्हीं दो देश के बीच बॉर्डर पर कुछ दिन की ही झड़प की कीमत क्या होती है? इस सवाल का जवाब आज अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को भी अच्छे से पता चल रहा है. गुरुवार, 23 अक्टूबर तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉडर बंद हुए 12 दिनों से अधिक का समय गुजर गया. दोनों ही देशों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं. इस महीने दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच लड़ाई शुरू होने और एक दूसरे के साथ व्यापार रुकने के बाद से पाकिस्तान में टमाटर की कीमत चार से पांच गुना तक अधिक हो गई हैं. वहीं पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद होने से अफगानी व्यापारियों को भी हर दिन लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है.

पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार बॉर्डर से लगे बलूचिस्तान के शहर चमन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर कब खोला जाएगा.अधिकारी ने कहा कि भले ही व्यापारी और आयात-निर्यात से जुड़े लोग बॉर्डर को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

काबुल में पाक-अफगान चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख खान जान अलोकोजे ने गुरुवार को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि लड़ाई शुरू होने के बाद से सभी व्यापार और पारगमन रुक गए हैं. उन्होंने कहा, "प्रत्येक गुजरते दिन के साथ, दोनों देशों को लगभग 1 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है."

रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच 2.3 अरब डॉलर के वार्षिक व्यापार में ताजे फल, सब्जियां, खनिज, औषधि, गेहूं, चावल, चीनी, मांस और डेयरी उत्पाद शामिल हैं.

बॉर्डर जल्द खुलने की उम्मीद भी कम

डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 26 अक्टूबर को इस्तांबुल में इस्लामाबाद और काबुल के बीच बैठक से पहले बॉर्डर खोले जाने की कोई संभावना नहीं है. इस्तांबुल में दोनों पक्ष हालिया झड़पों के मद्देनजर भविष्य की योजनाएं तय करेंगे. एक प्रमुख व्यवसायी इमरान खान काकर ने डॉन को बताया, "इस्तांबुल समीक्षा बैठक के नतीजे को देखते हुए ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियां बहाल की जाएंगी."

सीमा शुल्क यानी कस्टम अधिकारियों के अनुसार, क्लियरेंस न मिलने के कारण पारगमन माल, निर्यात और आयात माल ले जाने वाले 1,009 से अधिक ट्रक बॉर्डर पर फंसे हुए हैं.