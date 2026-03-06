MS Dhoni: खुद के सुपरफैन को देखकर धोनी ने ऐसे किया रिएक्ट, वाइफ साक्षी ने शेयर किया मजेदार Video

Sakshi Spots MS Dhoni's 'Super Fan' On Way To Wankhede Stadium: वानखेड़े में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच के दौरान धोनी और साक्षी को भी मैच का लुत्फ उठाते हुए देखा गया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है. यही नहीं साक्षी ने सोशल मीडिया इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने धोनी के सुपर फैन का वीडियो डाला है. साक्षी का यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. इस वीडियो में धोनी का जो रिएक्शन है वह देखने लायक है. दरअसलस होता ये है कि जब साक्षी माहरी के सुपरफैन का वीडियो बना रही होती हैं तो माही दूसरी ओर देख रहे होते हैं.

साक्षी ने शेयर किया वीडियो

बता दें कि इससे पहले भारत के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के आइकॉन MS धोनी और उनकी पत्नी साक्षी, सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में शामिल हु थे. शादी के बाद, धोनी और साक्षी भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम गए. वेन्यू पर जाते समय, साक्षी ने धोनी के जाने-माने 'सुपर फैन' सरवनन हरि को मैच के लिए स्टेडियम में आते देखा और उनका वीडियो बना लिया.