MS Dhoni: खुद के सुपरफैन को देखकर धोनी ने ऐसे किया रिएक्ट, वाइफ साक्षी ने शेयर किया मजेदार Video

MS Dhoni video viral: भारत का मुकाबला गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हुआ, जिसमें भारत को 7 रन से जीत मिली.

Sakshi Spots MS Dhoni's 'Super Fan' On Way To Wankhede Stadium: वानखेड़े में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच के दौरान धोनी और साक्षी को भी मैच का लुत्फ उठाते हुए देखा गया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है. यही नहीं साक्षी ने सोशल मीडिया इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने धोनी के सुपर फैन का वीडियो डाला है. साक्षी का यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. इस वीडियो में धोनी का जो रिएक्शन है वह देखने लायक है. दरअसलस होता ये है कि जब साक्षी माहरी के सुपरफैन का वीडियो बना रही होती हैं तो माही दूसरी ओर देख रहे होते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

बता दें कि इससे पहले भारत के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के आइकॉन MS धोनी और उनकी पत्नी साक्षी, सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी में शामिल हु थे.  शादी के बाद, धोनी और साक्षी भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम गए. वेन्यू पर जाते समय, साक्षी ने धोनी के जाने-माने 'सुपर फैन' सरवनन हरि को मैच के लिए स्टेडियम में आते देखा और उनका वीडियो बना लिया. 

