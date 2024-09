'13 चौके और 7 छक्के', पाकिस्तान के 'भविष्य' का धमाका, बाबर आजम हो गए फुस्स, VIDEO

Saim Ayub stunning century: पाकिस्तान में जारी चैंपियंस वन-डे कप 2024 का 9वां मुकाबला 21 सितंबर को फैसलाबाद में खेला गया. जहां पैंथर्स (पाकिस्तान) के लिए शिरकत कर रहे पाकिस्तान के भविष्य सैम अयूब का धमाका देखने को मिला. उन्होंने अपनी टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए 130 गेंदों का सामना किया. इस बीच 120.00 की स्ट्राइक रेट से 156 रन कूट डाले. इस दौरान उनके बल्ले से 13 चौके एवं 7 बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

वहीं पाकिस्तान के मौजूदा स्टार बल्लेबाज बाबर आजम का बल्ला इस मुकाबले में बिल्कुल खामोश रहा. स्टैलियन्स (पाकिस्तान) की तरफ से शिरकत कर रहे बाबर बल्लेबाजी के लिए मैदान में तीसरे क्रम पर उतरे. इस बीच 9 गेंदों में 55.55 की स्ट्राइक रेट से केवल 5 रन बना सके. अनुभवी बल्लेबाज को मोहम्मद हसनैन ने रिजवान महमूद के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

Finally Saim Ayub gets his form back!! Scored 156 on just 130 deliveries. Impressive innings!! Hoping to see him scoring centuries in international cricket too. #ChampionsCup pic.twitter.com/n8bQkqXk7X