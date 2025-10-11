विज्ञापन
Video: साई सुदर्शन ने लपका खतरनाक कैच, बल्लेबाज के भी उड़े होश, यकीन करना हो रहा मुश्किल

Sai Sudharsan Catch: कैच लेने के क्रम में चोट ज्यादा गंभीर थी, जिसके कारण साई को मैदान से बाहर जानकर अपनी उंगलियों का चेकअप कराना पड़ा है.

Sai Sudharsan Catch Viral
  • दिल्ली टेस्ट मैच में साई सुदर्शन ने शॉर्ट लेग पर जॉन कैंपबेल का एक खतरनाक और चौंकाने वाला कैच लपका
  • कैच के दौरान सुदर्शन की उंगलियों में चोट लगी जिससे उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा
  • सुदर्शन ने स्वीप शॉट पर गेंद को हेलमेट से टकराकर फिर से हाथों में पकड़कर शानदार कैच दिखाया
Sai Sudharsan's Stunning Catch: दिल्ली टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की पारी के दौरान सर रविंद्र जडेजा की गेंद पर साई सुदर्शन ने एक ऐसा कैच लपका था जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. यह एक ऐसा कैच था जो जानलेवा भी साबित हो सकता था. दरअसल, सर रविंद्र जडेजा की गेंद पर जॉन कैंपबेल का शॉर्ट लेग पर साई सुदर्शन ने खतरनाक कैच लपका है जिसे देखकर बल्लेबाज के होश उड़ गए हैं. यह एक ऐसा कैच था जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया.  शॉर्ट लेग पर सुदर्शन ने यह कैच लपका, दरअसल, बैटर ने स्वीप शॉट मारा था, शॉट तगड़ा था. लेकिन बल्लेबाज की किस्मत खराब थी, शॉट सीधे शॉर्ट लेग पर खड़े साई सुदर्शन के पास गई. गेंद हाथों पर लगने के बाद हेलमेट पर लगी और फिर से हाथों में आ गई, कैंपबेल ने बहुत ज़ोर से शॉट मारा गया था जिससे सुदर्शन की उंगलियों में चोट लगी है. इसके बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा है. . 

मेडिकल चेकअप के लिए मैदान से जाना पड़ा बाहर

कैच लेने के क्रम में चोट ज्यादा गंभीर थी, जिसके कारण साई को मैदान से बाहर जानकर अपनी उंगलियों का चेकअप कराना पड़ा है. अब ये देखना है कि साई सुदर्शन की चोट कितनी गंभीर है और  उन्हें कब तक मैदान से बाहर जाना पड़ेगा. 

भारत ने बनाए 518 रन

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन पर समाप्त घोषित कर दी. भारत की पारी में यशस्वी जायसवाल (258 गेंदों पर 175 रन) और कप्तान शुभमन गिल (196 गेंदों पर नाबाद 129 रन) ने शतक जबकि साई सुदर्शन (87) ने अर्धशतक बनाया.  वेस्टइंडीज की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वारिकन (98 रन देकर तीन विकेट) सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे. 

