IND vs PAK: साहिबजादा फरहान ने रचा इतिहास, T20I में ये कारनामा करने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बने

Sahibzada Farhan Six vs Jasprit Bumrah IND vs PAK: दुबई में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के मुकाबले में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज़ साहिबज़ादा फरहान ने भारत के खिलाफ शानदार शुरुआत की. 8 ओवर पूरे होने तक उन्होंने 25 गेंदों पर 21 रन बनाए और दो छक्के जड़े. खास बात यह रही कि उनके दोनों छक्के भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर आए. फरहान ने पहला छक्का चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर और दूसरा छक्का छठे ओवर की तीसरी गेंद पर लगाया.

फरहान टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बुमराह के खिलाफ छक्का लगाने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए अपने पिछले चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बुमराह ने एक भी छक्का नहीं खाया था.

HISTORY BY SAHIBZADA FARHAN 🤯



He becomes the first Pakistani batsman to hit a six against Jasprit Bumrah in any format. pic.twitter.com/e86oYqieI4 — junaiz (@dhillow_) September 14, 2025

जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए अपना पिछला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 9 जून 2024 को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था. उस टी20 विश्व कप मैच में उन्होंने चार ओवर में मात्र 14 रन देकर तीन विकेट हासिल किए थे. उनकी घातक गेंदबाज़ी की बदौलत रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने 119 रन का स्कोर सफलतापूर्वक बचाते हुए छह रन से जीत दर्ज की थी.