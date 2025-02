सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और गुरकीरत के विस्फोट में उड़ी इंग्लैंड मास्टर्स की टीम, इंडिया मास्टर्स की लाजवाब जीत

India Masters Beat England Masters By 9 Wickets: इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टी20 2025 का तीसरा मुकाबला 25 फरवरी को इंडिया मास्टर्स और इंग्लैंड मास्टर्स के बीच नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला गया. जहां इंडिया मास्टर्स की टीम गुरकीरत सिंह मान के विस्फोटक अर्धशतकीय पारी के बदौलत नौ विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब हुई है. विपक्षी टीम की तरफ से मिले 133 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुरकीरत सिंह मान के साथ कप्तान सचिन तेंदुलकर मैदान में आए. इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 7.1 ओवरों में 75 रनों की बेहतरीन साझेदारी की. मगर इसी स्कोर पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कप्तान सचिन, क्रिस शोफिल्ड का शिकार बन गए. आउट होने से पूर्व उन्होंने कुल 21 गेंदों का सामना किया. इस बीच 161.90 की स्ट्राइक रेट से 34 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से पांच चौके और एक खूबसूरत छक्का निकला.

सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद मैदान में उतरे युवराज सिंह भी अच्छे लय में नजर आए. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 14 गेंदों का सामना किया. इस बीच 192.86 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 27 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से चार चौके और एक छक्का निकला.

