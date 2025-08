'रोंगटें खड़े करने वाला...', सचिन तेंदुलकर से लेकर इरफान पठान तक, टीम इंडिया की जीत आया ऐसा रिएक्शन

Sachin Tendulkar, Sourav Ganguly Reaction on Oval Test Win: चैम्पियन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से लेकर सूर्यकुमार यादव तक समूचे क्रिकेट समुदाय ने इंग्लैंड पर पांचवें और आखिरी टेस्ट में छह रन से नाटकीय जीत दर्ज करने वाले भारतीय क्रिकेट के महानायकों की जमकर तारीफ की. भारत के 374 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने चौथे दिन जब छह विकेट पर 339 रन बनाए थे तब खराब रोशनी और बारिश के कारण खेलना रोकना पड़ा था. इंग्लैंड को अंतिम दिन जीत के लिए 35 रन जबकि भारत को चार विकेट की दरकार थी. सिराज की अगुआई में भारत ने हालांकि इंग्लैंड को 85.1 ओवर में 367 रन पर समेट दिया और रोमांचक जीत दर्ज की. प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 126 रन देकर चार विकेट चटकाए.

तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा ,‘‘ टेस्ट क्रिकेट . रोंगटें खड़े करने वाला . श्रृंखला 2 . 1. प्रदर्शन दस में से दस . भारतीय क्रिकेट के महानायकों . क्या शानदार जीत .''

Test cricket… absolute goosebumps.

Series 2–2, Performance 10/10!



SUPERMEN from INDIA! What a Win. 💙🇮🇳🏏 pic.twitter.com/ORm1EVcbRH — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 4, 2025

पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख सौरव गांगुली ने लिखा,‘‘ टीम इंडिया की शानदार जीत . टेस्ट क्रिकेट , अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रारूप . टीम के सभी सदस्यों और कोचों को बधाई . सिराज दुनिया के किसी हिस्से में अपनी टीम को निराश नहीं करते . मैच देखकर मजा आया . शानदार प्रदर्शन प्रसिद्ध, आकाशदीप, जायसवाल, जडेजा, वॉशिंगटन, पंत . इस युवा टीम की प्रदर्शन में काफी निरंतरता थी .''

Exceptional series from jadeja,Washington,pant ..so much consistency from this young team .@bcci — Sourav Ganguly (@SGanguly99) August 4, 2025

भारत के पूर्व कप्तान और पूर्व कोच अनिल कुंबले ने लिखा ,‘‘ शानदार खेल भारत . क्या श्रृंखला थी . दोनों टीमों का शानदार प्रदर्शन . मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध का शानदार प्रदर्शन . शुभमन गिल और टीम को बधाई .''

Well played India!! What a series… #INDvsEND Well done to everyone involved from both teams. Stunning performance today by @mdsirajofficial and @prasidh43 to hold their nerves. Congratulations @ShubmanGill and the team for a great series! 🙌👏👏 — Anil Kumble (@anilkumble1074) August 4, 2025

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम की तारीफ करते हुए लिखा ,‘‘ क्या शानदार प्रदर्शन . इस टीम को इस तरह से जुझारू प्रदर्शन करते और अंत तक लड़ते देखकर अच्छा लगा .''

What a solid show, boys! Love watching this team fight and finish strong till the very end 🇮🇳💪 #TeamIndia pic.twitter.com/Ml8R3eqFep — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) August 4, 2025

अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने लिखा ,‘‘ टेस्ट क्रिकेट इससे बेहतर नहीं हो सकता . तनावपूर्ण अंत, दबाव के पल और जुझारूपन . शानदार प्रदर्शन .''

Test cricket doesn't get better than this. Tense finish, pressure moments, and character on display. Well done @BCCI. — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) August 4, 2025

पूर्व हरफनमौला इरफान पठान ने सिराज की तारीफ करते हुए लिखा ,‘शेर का दिल और लोहे का शरीर . मोहम्मद सिराज .''

This series reminds everyone once again



CRICKET DOESN'T STOP FOR ANYONE! — Irfan Pathan (@IrfanPathan) August 4, 2025

पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने लिखा ,‘‘ सिराज और प्रसिद्ध का शानदार प्रदर्शन . जबर्दस्त जीत . शानदार टेस्ट मैच . टीम के हर सदस्य को बधाई . तुम सब ने जीता दिल .''