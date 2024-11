Maharashtra Assembly Elections 2024: परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे सचिन तेंदुलकर, महफिल लूट रहा है VIDEO

Sachin Tendulkar Votes With Family: महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है. जहां देश के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी पूरे परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. इस दौरान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. वायरल हो रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सचिन अपनी पत्नी और बेटी के साथ वोट करने के बाद स्याही लगे हाथों को मीडिया के सामने दिखाते हुए नजर आ रहे हैं.

खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया गया था. जिसके पीछे की एक मात्र वजह भारत सरकार की कोशिश थी कि वह उनकी मदद से आम लोगों के बीच मतदाता भागीदारी के बारे में जागरूकता को बढ़ा सकें.

#WATCH | Mumbai: Former Indian Cricketer Sachin Tendulkar, his wife Anjali Tendulkar and their daughter Sara Tendulkar, show their inked fingers after casting vote for #MaharashtraAssemblyElections2024 pic.twitter.com/ZjHix46qmb