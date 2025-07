सचिन तेंदुलकर ने ऐसे बढ़ाया चोटिल ऋषभ पंत का हौसला, वसीम जाफर ने की बहादुरी की सराहना

Sachin Tendulkar on Rishabh Pant Injury: भारत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के दूसरे दिन ओल्ड ट्रैफर्ड में ऋषभ पंत के चोटिल पैर के साथ खेलते हुए बनाए गए वीरतापूर्ण अर्धशतक की सराहना की. पंत का साहस तब पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ जब मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन पहले दिन उनके दाहिने पैर की पाँचवीं मेटाटार्सल हड्डी में चोट लगने के बाद वह लड़खड़ाते हुए बल्लेबाजी के लिए उतरे. शार्दुल ठाकुर के 41 रन पर आउट होने के बाद जब वह लंगड़ाते हुए मैदान पर आए तो ओल्ड ट्रैफर्ड में मौजूद दर्शकों ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया.

स्पष्ट रूप से असहज महसूस करने और सिंगल लेने में कठिनाई के बावजूद, पंत ने दर्द से जूझते हुए 54 रन बनाए और आउट होने से पहले भारत को 358 रनों तक पहुँचाया.

“लचीलापन दर्द के बावजूद खेलना और उससे उबरना है. पंत ने चोट के बावजूद मैच में वापसी करके और ऐसा प्रदर्शन करके ज़बरदस्त जज्बा दिखाया. उनका अर्धशतक अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए ज़रूरी धैर्य और दृढ़ संकल्प की एक ज़बरदस्त याद दिलाता है. एक बहादुर प्रयास, और ऐसा प्रयास जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. शाबाश, ऋषभ,”

Resilience is about playing through pain and rising above it.@RishabhPant17 showed tremendous character by walking back into the game with an injury and delivering a performance like that.



His fifty is a powerful reminder of the grit and determination it takes to represent… pic.twitter.com/OJ7amt9OAa