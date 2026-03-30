RR vs CSK: वैभव सूर्यवंशी ने किया रिकॉर्ड हाफ सेंचुरी से सीजन का आगाज, स्पेशल क्लब में शामिल हुए लेफ्टी बैटर

हाल ही में अपना 15वां जन्मदिन मनाने वाले सुपर किड के नाम से मशहूर हो चुके वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) ने सोमवार को बहुत ही धमाकेदार अंदाज में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन की शुरुआत की.चेन्नई से मिले 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआत में मुश्किल जीवनदान मिलने के बाद वैभव का कहर चेन्नई के बॉलरों पर टूटा. और उन्होंने तूफानी अंदाज में 15 गेंदों पर 5 छक्कों और 4 चौकों से बनाकर मेगा इवेंट के पहले ही मैच में रिकॉर्ड हाफ सेंचुरी जड़ दी. कुल मिलाकर वैभव 17 गेंदों पर इतनी ही बाउंड्रियों से 52 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, शुरुआत में वैभव थोड़े असहज दिखाई पड़े, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसे-ऐसे प्रचंड शॉट लगाए कि चेन्नई के खिलाड़ियों के चेहरे उतर गए. इस पारी से वैभव आईपीएल के रिकॉर्ड के लिहाज से स्पेशल क्लब में शामिल हो गए. तूफानी अर्द्धशतक से वैभव आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज पचासा जड़ने वाला संयुक्त रूप से तीसरे बल्लेबाज बन गए.

(खबर जारी है)



