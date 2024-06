Rohit Sharma: "मैं आपसे वादा करता हूं कि...", जय शाह ने कहा था और रोहित ने कर दिखाया, जीत के बाद मैदान में गाड़ दिया तिरंगा

Rohit Sharma Planted the tiranga in Barbados Field: भारत ने आईसीसी खिताब के लिये 11 साल का इंतजार खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को बेहद रोमांचक मैच में सात रन से हराकर टी20 विश्व कप (Team India Win T20 WC 2024) जीत लिया. पिछले साल 19 नवंबर को अहमदाबाद में अधूरा रहा सपना आखिरकार वेस्टइंडीज में पूरा हुआ तो रोहित शर्मा की टीम के साथ टीवी के आगे नजरें गड़ाये बैठे भारतीय क्रिकेटप्रेमियों की आंखें भी छलक गई . इस आईसीसी खिताब के लिये 11 साल लंबा इंतजार जो था और जीत के नायक रहे विराट कोहली जिन्होंने जीत के साथ ही टी20 क्रिकेट को अलविदा भी कह दिया . भारत ने 2007 में पहला टी20 विश्व कप जीता था और आखिरी आईसीसी खिताब 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका में चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी . पिछले साल भारत में वनडे विश्व कप फाइनल में टीम आस्ट्रेलिया से हार गई थी.

रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में जीत के बाद बारबाडोस के मैदान पर तिरंगा (Rohit Sharma Planted Tiranga in Kensington Oval Ground) गाड़ दिया और इस दौरान रोहित के साथ तिरंगा लिए जय शाह और हार्दिक पंड्या भी मौजूद थे. जी हां 14 फरवरी 2024 को एक कार्यक्रम में जय शाह ने इस बात का ऐलान किया था की हम टी20 विश्व कप में झंडा गाड़ेंगे. दरअसल उस समय टी20 विश्व कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन टीम इंडिया किसके कप्तानी में विश्व कप खेलती ये साफ़ नहीं हो पाया थी जिसके बाद जय शाह का एक बयान मीडिया में आया था जिसमे उन्होंने ये उम्मीद जताई थी की टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में ही टी20 विश्व कप खेलेगी.

Jay Shah said "I am confident that India will win the 2024 T20I World Cup under Rohit Sharma". [Sahil Malhotra from News18] pic.twitter.com/oTKRS34iI4

"अहमदाबाद में 2023 (फाइनल) में, भले ही हम लगातार 10 जीत के बाद विश्व कप नहीं जीत पाए, लेकिन हमने दिल जीत लिया. मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि 2024 (टी20 विश्व कप) में बारबाडोस (फाइनल) में, रोहित शर्मा (Rohit Sharma lead team india in T20 WC 2024) की कप्तानी, हम भारत का झंडा गाड़ेंगे,'' शाह ने अपने भाषण के अंत में कहा था. शाह खंडेरी में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिसका नाम अनुभवी क्रिकेट प्रशासक निरंजन शाह के नाम पर रखा गया था.

VIDEO | Here's what Asian Cricket Council president and BCCI secretary Jay Shah (@JayShah) said while addressing an event in Rajkot.



“In 2023 (final) at Ahmedabad, even though we did not win the World Cup after 10 straight wins, we won hearts. I want to promise you that in 2024… pic.twitter.com/GcEJjSdiLs