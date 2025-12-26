रोहित के कोच ने फिर से किया दावा, कर दी यह यह बड़ी भविष्यवाणी भी

पिछले कई सालों से यह देखने में आ रहा है कि भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जो खुद बड़ा मुंह से नहीं बोल पाते, वह गाहे-बेगाहे उनके बचपन के कोच दिनेश लाड कह देते हैं. पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हासिल कई गई फॉर्म को पूर्व कप्तान कितना संजोकर आगे चल रहे हैं यह हाल ही में सिक्किम के खिलाफ विजय हजारे टूर्नामेंट के पहले राउंड के मैच में साफ देखा और महसूस किया जा सकता है. विजय हजारे ट्रॉफी में भी नजर आई है, जहां उन्होंने 24 दिसंबर को मुंबई की ओर से खेलते हुए सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों में 9 छक्कों और 18 चौकों के साथ 155 रन बनाकर मुंबई को 8 विकेट से शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. यह महज शतक नहीं, बल्कि अपने आप में एक स्टेटमेंट है और इस शब्दों में अब बचपन के कोच दिनेश लाड ने कहा है. लाड ने रोहित ही नहीं, बल्कि विराट के बारे में भी बड़े बोल बोलते हुए कहा ये दोनों साल 2027 के विश्व कप में न केवल खेलेंगे, बल्कि इसे जीतेंगे भी.

दिनेश लाड ने कहा, 'रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे देखकर शत प्रतिशत भरोसा है कि दोनों खिलाड़ी विश्व कप 2027 खेलेंगे और उनके हाथों में ट्रॉफी होगी. मैं इसकी शत प्रतिशत गारंटी देता हूं.' रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. दोनों खिलाड़ी अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेलते नजर आते हैं.

खूब बोला रोहित का बल्ला!

रोहित शर्मा ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर पहले वनडे मैच में 8 रन बनाने के बाद अगले दो मुकाबलों में 73 और 121* रन की पारी खेली थी. इसके बाद रोहित ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध नवंबर-दिसबंर में खेली गई घरेलू वनडे सीरीज में 57, 14 और 75 रन बनाए। उनकी इन पारियों की बदौलत भारत ने तीन मुकाबलों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया.

यह हालिया प्रदर्शन खासा विराट है!

दूसरी ओर, 37 वर्षीय विराट कोहली के प्रदर्शन को देखें, तो वह ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर पहले दो वनडे में खाता नहीं खोल सके थे, लेकिन अंतिम मुकाबले में उन्होंने 74 रन की नाबाद पारी खेली और रोहित शर्मा के साथ 168 रन की अटूट साझेदारी करते हुए भारत को 9 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद कोहली ने साउथ अफ्रीका के विरुद्ध पहले वनडे मैच में 135 रन बनाने के बाद अगले मुकाबले में भी शतक (102 रन) लगाया. अंतिम मुकाबले में उन्होंने नाबाद 65 रन की पारी खेलते हुए भारत को निर्णायक मुकाबले में जीत दिलाई. घरेलू क्रिकेट में कोहली फॉर्म में नजर आए हैं. कोहली ने 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की ओर से आंध्र के विरुद्ध 131 रन की पारी खेली. इसके बाद 26 दिसंबर को गुजरात के खिलाफ 61 गेंदों में 77 रन बनाए.