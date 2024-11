ये 4 धुरंधर हैं रोहित शर्मा के 'लकी चार्म', जब से बने कप्तान, तब से रनों की कर रहे हैं बौछार

Most Runs For India Under Rohit Sharma Captaincy In Tests: इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के सफलतम कप्तानों में से एक हैं. जबसे उन्होंने टीम की कमान संभाली है. तब से भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई ऐतिहासिक मुकाबले अपने नाम किए हैं. मौजूदा समय में वह ब्लू टीम की टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में अगुवाई कर रहे हैं. जहां उनकी अगुवाई में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ युवा क्रिकेटर भी अपनी जमकर चमक बिखेर रहे हैं. खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में तो कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों ने उनकी देखरेख में दिल जीत लेना वाला परफॉर्मेंस दिया है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

यशस्वी जायसवाल

रोहित शर्मा की कप्तानी में यशस्वी जायसवाल ने रेड बॉल क्रिकेट में नेक्स्ट लेवल का प्रदर्शन किया है. उनकी उम्दा प्रदर्शन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब से रोहित ने कमान संभाली है. तब से वह टेस्ट क्रिकेट में 1402 रन बना चुके हैं.

बात करें युवा यशस्वी के टेस्ट करियर के बारे में तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए खबर लिखे जाने तक कुल 14 टेस्ट मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 25 पारियों में 58.42 की औसत से 1402 रन निकले हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 2 दोहरा शतक, 3 शतक और 8 अर्धशतक दर्ज है.

रोहित शर्मा

खास लिस्ट में खुद दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा आते हैं. उन्होंने जब से टेस्ट फॉर्मेट की कमान संभाली है. तब से वह टीम के लिए 1212 रन बना चुके हैं. रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के लिए अबतक कुल 63 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 109 पारियों में 42.83 की औसत से 4241 रन निकले हैं.

शुभमन गिल

रोहित शर्मा की कप्तानी में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज शुभमन गिल हैं. गिल ने रोहित की अगुवाई में खेलते हुए रेड बॉल क्रिकेट में 1063 रन ठोके हैं.

युवा बल्लेबाज को भारतीय टीम का भविष्य भी माना जाता है. यही वजह है कि समय रहते उन्हें वनडे और टी20 क्रिकेट में उपकप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है. जिससे वह जल्द से जल्द परिपक्व हो जाएं.

विराट कोहली

रोहित शर्मा की अगुवाई में विराट कोहली का बल्ला भी खूब चला है. उन्होंने शर्मा की देखरेख में टेस्ट क्रिकेट में 1001 रन बनाए हैं. किंग कोहली ने रेड बॉल क्रिकेट में भारत की तरफ से अबतक कुल 118 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 200 पारियों में 48.08 की औसत से 9039 रन निकेल हैं.

यह भी पढ़ें- Shubman Gill: शुभमन गिल के तूफान में टूट गया पुजारा का रिकॉर्ड, शान से रोहित शर्मा और विराट कोहली के क्लब में मारी एंट्री