Shubman Gill: शुभमन गिल के तूफान में टूट गया पुजारा का रिकॉर्ड, शान से रोहित शर्मा और विराट कोहली के क्लब में मारी एंट्री

Shubman Gill, India vs New Zealand 3rd Test 2024: न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है. वह भारत की तरफ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने टीम इंडिया से बाहर चल रहे अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को पछाड़ा है. पुजारा ने भारत की तरफ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 62 पारियों में 1769 रन बनाए थे. वहीं गिल के नाम अब खबर लिखे जाने तक 1779* रन हो गए हैं.

भारत की तरफ से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने का खास रिकॉर्ड मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा के नाम दर्ज है. 'हिटमैन' शर्मा ने यहां 63 पारियों में सर्वाधिक 2674 रन बनाए हैं. उनके बाद दूसरे स्थान पर विराट कोहली काबिज हैं. किंग कोहली के बल्ले से 69 पारियों में 2426 रन निकले हैं. तीसरे स्थान पर मौजूदा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का नाम आता है. जिन्होंने 50 पारियों में 1933 रन बनाए हैं.

Shubman Gill gets to his 7th Test half-century!



An entertaining FIFTY partnership comes up between him and Rishabh Pant



