Rohit Sharma: क्यों हो रहे हैं निराश, यहां मचाएंगे रोहित शर्मा धमाल, खुद दिया जवाब

Rohit Sharma Announces Retirement From Test Cricket: इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. अनुभवी कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है. जिसके बाद उनके चाहने वाले दुखी हैं. हालांकि, फैंस के लिए ये खुशखबरी है कि वह वनडे फॉर्मेट में अपना जलवा बिखेरना जारी रखेंगे. इस खबर की पुष्टि हम नहीं स्वयं 'हिटमैन' शर्मा ने की है. उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए कहा, 'सभी को नमस्कार! मैं बस यह बताना चाहता हूं कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूं. वाइट जर्सी में टीम का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात रही. इतने सालों तक मिले प्यार और समर्थन के लिए आपका सभी का धन्यवाद. मैं वनडे फॉर्मेट में टीम का प्रतिनिधित्व करना जारी रखूंगा.'

हिटमैन' शर्मा के संन्यास के बाद लगातार लोग उनको लेकर अपना विचार साझा कर रहे हैं. इसी कड़ी में देश की क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने भी अपना बयान जारी किया है. बोर्ड का कहना है, 'धन्यवाद कप्तान. सफेद कपड़ों के एक युग का अंत! @ImRo45 ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा. वह वनडे प्रारूप में टीम की अगुआई करना जारी रखेंगे. हमें आप पर गर्व है हिटमैन.'

