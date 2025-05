IPL 2025: आखिर इस खिलाड़ी पर ही RCB ने क्यों लगाया दाव? प्लेऑफ से पहले और तगड़ी हुई टीम

Mayank Agarwal Joined RCB: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बेड़े से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. जबर्दस्त लय में नजर आ रहे युवा क्रिकेटर देवदत्त पडिक्कल शेष बचे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. बताया जा रहा है कि वह चोटिल हैं. अब जब वह शेष बचे मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. ऐसी स्थिति में फ्रेंचाइजी ने किसी और को नहीं बल्कि ऑक्शन के दौरान अनसोल्ड रहने वाले अनुभवी भारतीय खिलाड़ी मयंक अग्रवाल पर दाव लगाया है. 34 वर्षीय अग्रवाल टीम इंडिया के साथ-साथ आईपीएल में भी जलवा बिखेर चुके हैं. शायद यही वजह है कि फ्रेंचाइजी ने उनके अनुभव को देखते हुए अपने बेड़े में जगह दी है.

बात करें मयंक अग्रवाल के आईपीएल करियर के बारे में तो उन्होंने यहां खबर लिखे जाने तक 127 मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच उनके बल्ले से 121 पारियों में 22.78 की औसत से 2665 रन निकले हैं. आईपीएल में उनके नाम एक शतक और 13 अर्धशतक दर्ज है. अग्रवाल ने आईपीएल में 133.25 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है.

