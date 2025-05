रोहित शर्मा की इस अदा ने जीता करोड़ों भारतीयों का दिल, सोशल मीडिया ने लुटाया प्यार

शुक्रवार का दिन हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की जिंदगी के सबसे यादगार दिनों में से एक था. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने वानखेडे़ स्टेडियम में आयोजित हुए कार्यक्रम में स्टैंड को रोहित का नाम दिया. एमसीए ने एक भव्य कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोगों, मुंबई टीम के साथियों, पूर्व क्रिकेटरों और मीडिया की उपस्थिति में रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण किया. कार्यक्रम के दौरान रोहित स्टेज से उतरकर अपने अभिवावकों खासतौर पर मां को हाथ पकड़कर स्टेज पर ले गए. और उनकी मां और पिता दोनों ने ही बटन दबाकर स्टैंड का अनावरण किया. जैसे ही इस कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर आए, ये तूफान से वायरल हो गए. और करोड़ों फैंस ने पूर्व टेस्ट कप्तान और अपने हीरो का एक अलग रूप देखा, जिसने युवाओं को प्रेरित करते हुए संदेश दिया कि वह अपने माता-पिता का कितना सम्मान करते हैं.

रोहित स्टेज से उतरकर आए और माता पिता का हाथ पकड़कर मंच तक ले गए. यह वीडियो वायरल हो रहा है और फैंस जमकर रोहित की तारीफ कर रहे हैं

जिस तरह रोहित अपनी मां की केयर करते दिखाई दिए, वह लोगों के दिलों को छू गई

