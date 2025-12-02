IND vs SA: किस गेंदबाज के खिलाफ वनडे में रोहित शर्मा ने मारे हैं सबसे ज्यादा छक्के, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खैर नहीं

Rohit Sharma: रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में 57 रन की पारी खेली और अपनी पारी में तीन छक्के लगाए, रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित के नाम अब 352 छक्के दर्ज हो गए हैं. वहीं, अब शाहिद अफरीदी दूसरे नंबर पर हैं. अब रोहित ने अपने वनडे करियर में कई गेंदबाजों का सामना किया है और उनके खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी की है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोहित ने वनडे में किस गेंदबाज के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्का लगाए हैं. ऐसे में आज जानते हैं उन गेंदबाजों के बारे में जिसके खिलाफ रोहित ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं.

ग्लेन मैक्सवेल

रोहित ने अपने वनडे करियर में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्का लगाने का कमाल किया है. रोहित ने मैक्सवेल के खिलाफ अबतक कुल 10 छक्के वनडे में लगाए हैं.

शादाब खान

दूसरे नंबर पर हैं पाकिस्तान के शादाब खान, शादाब खान के खिलाफ रोहित ने 8 छ्कके वनडे में लगाए हैं.

Photo Credit: AFP

पैट कमिंस

तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस हैं. पैट कमिंस के खिलाफ रोहित ने 7 छ्क्के लगाने का कमाल किया है.

मिचेल स्टार्क

चौथे नंबर पर स्टार्क हैं. स्टार्क के खिलाफ रोहित ने 7 छ्क्के अबतक अपने वनडे करियर में लगाए हैं.

केन रिचर्डसन

पांचवें नंबर पर भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं. रोहित ने केन रिचर्डसन के खिलाफ भी अबतक अपने वनडे करियर में 7 छक्के लगाए हैं. इसके अलावा क्लिंट मैके के खिलाफ भी रोहित ने 7 छ्क्के लगाए हैं. यानी टॉप 5 में 4 ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं.

ODI में बॉलर के खिलाफ रोहित शर्मा की ओर से लगाए गए छक्के (सबसे ज़्यादा बार)