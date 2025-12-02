विज्ञापन
IND vs SA: किस गेंदबाज के खिलाफ वनडे में रोहित शर्मा ने मारे हैं सबसे ज्यादा छक्के, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खैर नहीं

Rohit Sharma Sixes hit by against each Bowler in ODIs: रोहित शर्मा अब वनडे करियर में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित के नाम अबतक 352 छक्के दर्ज हो गए हैं.

IND vs SA: किस गेंदबाज के खिलाफ वनडे में रोहित शर्मा ने मारे हैं सबसे ज्यादा छक्के, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खैर नहीं
Rohit Sharma, IND vs SA, 2nd ODIs: दूसरे वनडे में भी रोहित से धुआंधार पारी की उम्मीद
  • रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में कुल 352 छक्के लगाए हैं और वह सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज हैं
  • उन्होंने अपने वनडे करियर में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ सबसे ज्यादा दस छक्के लगाए हैं
  • पाकिस्तान के शादाब खान के खिलाफ रोहित ने आठ छक्के लगाए हैं जो दूसरे नंबर पर हैं
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rohit Sharma: रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में 57 रन की पारी खेली और अपनी पारी में तीन छक्के लगाए, रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित के नाम अब 352 छक्के दर्ज हो गए हैं. वहीं, अब शाहिद अफरीदी दूसरे नंबर पर हैं. अब रोहित ने अपने वनडे करियर में कई गेंदबाजों का सामना किया है और उनके खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी की है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोहित ने वनडे में किस गेंदबाज के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्का लगाए हैं. ऐसे में आज जानते हैं उन गेंदबाजों के बारे में जिसके खिलाफ रोहित ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं. 

ग्लेन मैक्सवेल

रोहित ने अपने वनडे करियर में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्का लगाने का कमाल किया है. रोहित ने मैक्सवेल के खिलाफ अबतक कुल 10 छक्के वनडे में लगाए हैं. 

शादाब खान

दूसरे नंबर पर हैं पाकिस्तान के शादाब खान, शादाब खान के खिलाफ रोहित ने 8 छ्कके वनडे में लगाए हैं. 

पैट कमिंस

तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस हैं. पैट कमिंस के खिलाफ रोहित ने 7 छ्क्के लगाने का कमाल किया है. 

मिचेल स्टार्क

चौथे नंबर पर स्टार्क हैं. स्टार्क के खिलाफ रोहित ने 7 छ्क्के अबतक अपने वनडे करियर में लगाए हैं. 

केन रिचर्डसन

पांचवें नंबर पर भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं. रोहित ने केन रिचर्डसन के खिलाफ भी अबतक अपने वनडे करियर में 7 छक्के लगाए हैं. इसके अलावा क्लिंट मैके  के खिलाफ भी रोहित ने 7 छ्क्के लगाए हैं. यानी टॉप 5 में 4 ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं. 

ODI में बॉलर के खिलाफ रोहित शर्मा की ओर से लगाए गए छक्के (सबसे ज़्यादा बार)

  • 10 - ग्लेन मैक्सवेल
  • 8 - शादाब खान
  • 7 - पैट कमिंस
  • 7 - मिचेल स्टार्क
  • 7 - केन रिचर्डसन
  • 7 - क्लिंट मैके
  • 7 - एडम ज़म्पा
  • 6 - थिसारा परेरा
  • 6 - मिचेल सेंटनर
  • 5 - ज़ेवियर डोहर्टी
  • 5 - टिम साउथी
  • 5 - नाथन लियोन
  • 5 - नाथन कूल्टर-नाइल
  • 5 - नुवान प्रदीप
  • 5 - मुस्तफ़िज़ुर रहमान
  • 5 - केमर रोच
  • 5 - जेम्स फॉल्कनर
  • 5 - जेसन होल्डर
  • 5 - कसुन राजिथा
  • 5 - अकिला धनंजय
  • 4 - स्कॉट बोलैंड
  • 4 - शाकिब अल हसन
  • 4 - सुरंगा लकमल
  • 4 - मैट हेनरी
  • 4 - मार्क वुड
  • 4 - लॉकी फर्ग्यूसन
  • 4 - कीमो पॉल
  • 4 - हसन अली
  • 4 - देवेंद्र बिशू
  • 3 - ट्रैविस हेड
  • 3 - ट्रेंट बोल्ट
  • 3 - लसिथ मलिंगा
  • 3 - शाहीन अफरीदी
  • 3 - मिशेल मैक्लेनाघन
  • 3 - मोर्ने मोर्कल
  • 3 - लुंगी एनगिडी
  • 3 - कगिसो रबाडा
  • 3 - जोश हेज़लवुड
  • 3 - जेपी डुमिनी
  • 3 - जैकब डफी
  • 3 - ईश सोढ़ी
  • 3 - इमरान ताहिर
  • 3 - हारिस राउफ
  • 3 - डैरेन सैमी
  • 3 - डेविड विली
  • 3 - ब्रायडन कार्स
  • 3 - एश्ले नर्स
  • 3 - एंजेलो मैथ्यूज
  • 2 - उस्मान शिनवारी
  • 2 - तबरेज शम्सी
  • 2 - सुनील नरेन
  • 2 - सीकुगे प्रसन्ना
  • 2 - साकिब महमूद
  • 2 - संदीप लामिछाने
  • 2 - रुबेल हुसैन
  • 2 - शमिंडा एरंगा
  • 2 - दुष्मंथा चमीरा
  • 2 - पीटर सिडल
  • 2 - प्रेनालन सुब्रयान
  • 2 - ओशेन थॉमस
  • 2 - नाथन स्मिथ
  • 2 - मोइन अली
  • 2 - मिशेल ओवेन
  • 2 - मिशेल जॉनसन
  • 2 - मशरफे मोर्तजा
  • 2 - महमूदुल्लाह
  • 2 - नुवान कुलसेकरा
  • 2 - काइल मिल्स
  • 2 - जोएल पेरिस
  • 2 - जेसन बेहरेनडॉर्फ
  • 2 - जेम्स नीशम
  • 2 - हामिश बेनेट
  • 2 - हेनरी शिपली
  • 2 - हसन महमूद
  • 2 - फजलहक फारूकी
  • 2 - एबादोत हुसैन
  • 2 - डेल स्टेन
  • 2 - डुनिथ वेलालागे
  • 2 - धनंजय डी सिल्वा
  • 2 - लाहिरू कुमारा
  • 2 - क्रिस्टोफर मपोफू
  • 2 - आदिल राशिद
  • 2 - असिथा फर्नांडो
  • 2 - एरॉन फिंच
  • 2 - गस एटकिंसन
  • 1 - चमिंडा वास
  • 1 - वहाब रियाज़
  • 1 - उमर गुल
  • 1 - टीनो बेस्ट
  • 1 - तस्कीन अहमद
  • 1 - शोरीफुल इस्लाम
  • 1 - सूरज रणदीव
  • 1 - रे प्राइस
  • 1 - रोएलोफ़ वैन डेर मर्व
  • 1 - राशिद खान
  • 1 - रवि रामपॉल
  • 1 - पॉल स्टर्लिंग
  • 1 - मलिंडा पुष्पकुमारा
  • 1 - कामिंडू मेंडिस
  • 1 - नाथन एलिस
  • 1 - नाथन मैकुलम
  • 1 - नज़मुल इस्लाम
  • 1 - नवीन-उल-हक
  • 1 - नासिर हुसैन
  • 1 - नसीम शाह
  • 1 - मैथ्यू शॉर्ट
  • 1 - विश्वा फर्नांडो
  • 1 - मिशेल मार्श
  • 1 - मार्कस स्टोइनिस
  • 1 - मोसद्देक हुसैन
  • 1 - मोहम्मद सैफुद्दीन
  • 1 - मोहम्मद नवाज़
  • 1 - महेश थीक्शाना
  • 1 - मोहम्मद शिराज
  • 1 - मथीशा पथिराना
  • 1 - मुथैया मुरलीधरन
  • 1 - मार्नस लाबुशेन
  • 1 - मार्को जेनसन
  • 1 - ललित राजबंशी
  • 1 - लोनवाबो सोत्सोबे
  • 1 - करन केसी
  • 1 - कीरोन पोलार्ड
  • 1 - काइल जैमीसन
  • 1 - खारी पियरे
  • 1 - जुनैद खान
  • 1 - जॉन मूनी
  • 1 - जेम्स ट्रेडवेल
  • 1 - इफ्तिखार अंजुम
  • 1 - रंगना हेराथ
  • 1 - जॉर्ज डॉकरेल
  • 1 - ग्रेग लैम्ब
  • 1 - दीपेंद्र सिंह ऐरी
  • 1 - डॉलर महमूद
  • 1 - डेनियल विटोरी
  • 1 - डेरिल मिशेल
  • 1 - दिलहारा फर्नांडो
  • 1 - कॉलिन एकरमैन
  • 1 - क्रेग ओवरटन
  • 1 - चंद्रपॉल हेमराज
  • 1 - ब्रायन विटोरी
  • 1 - ब्लेयर टिकनर
  • 1 - बेन स्टोक्स
  • 1 - असमतुल्लाह उमरजई
  • 1 - अल्ज़ारी जोसेफ
  • 1 - अराफ़ात सनी
  • 1 - असंका गुरुगे
  • 1 - ऐज़ाज़ चीमा
  • 1 - एडम मिल्ने
  • 1 - एश्टन एगर
  • 1 - एंथनी मार्टिन
