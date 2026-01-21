IND vs NZ: 'रन नहीं बनाएंगे तो', सूर्यकुमार यादव के फॉर्म को लेकर रोहित शर्मा की सीधी चेतावनी, बयान ने मचाई हलचल

Rohit Sharma on Suryakumar Yadav Form IN vs NZ 1st T20I: भारत के T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ले से खराब फॉर्म टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है, खासकर 2026 में घरेलू मैदान पर होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले. लगभग दो साल तक दुनिया के नंबर 1 T20I बल्लेबाज रहे सूर्यकुमार को 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा. इस मेगा इवेंट से पहले, टीम इंडिया अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज खेलने के लिए तैयार है.

करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें इस सीरीज के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी, जो पिछले कुछ समय से बल्ले से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महत्वपूर्ण सीरीज की शुरुआत से पहले, भारत के T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि सूर्यकुमार यादव के खराब फॉर्म का असर पूरे बैटिंग ऑर्डर पर पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पूरी टीम को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हर बल्लेबाज को अच्छा खेलना होगा.

मुख्य खिलाड़ी का फॉर्म में न होना टीम के लिए नुकसानदायक

स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर बात करते हुए, रोहित शर्मा ने स्पष्ट किया कि किसी भी मुख्य खिलाड़ी का फॉर्म में न होना टीम के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. रोहित ने कहा, "बात सिर्फ कप्तान के फॉर्म में होने या न होने की नहीं है. अगर कोई प्रमुख खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, तो हमारे पास उपलब्ध सात-आठ बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज की ताकत कम हो जाती है. यह साफ है कि अगर आप हमारी मुख्य बल्लेबाजी में से एक को बाहर कर देते हैं, तो बल्लेबाजी उतनी प्रभावी नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए. अगर सूर्या अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका असर हमारे बल्लेबाजी क्रम पर पड़ेगा."

रोहित ने कप्तानी की तारीफ की

हालांकि, रोहित शर्मा ने एक बल्लेबाज के तौर पर चिंता जाहिर की, लेकिन उन्होंने कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव की लीडरशिप क्वालिटी की जमकर तारीफ की. 'हिटमैन' ने कहा कि उन्हें लगता है कि सूर्या को खेल और अपने साथी खिलाड़ियों की अच्छी समझ है और वो यह अच्छी तरह जानते हैं कि खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे करवाया जाए.

अब देखना यह होगा कि क्या सूर्यकुमार यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज का फायदा उठाते हुए अपनी लय हासिल कर पाते हैं, जो विश्व कप अभियान के लिए बेहद जरूरी है.

बतौर कप्तान सूर्या का प्रदर्शन शानदार

बतौर कप्तान सूर्या का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर उनकी फॉर्म चिंता का विषय रही है. वह पिछली 25 टी20 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं और 2025 में उनका औसत सिर्फ 14 का रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सीरीज उनके लिए फॉर्म में वापसी का बेहतरीन मौका है. अगर वह रन बनाने में सफल होते हैं, तो इससे न सिर्फ टीम की जीत की संभावना बढ़ेगी, बल्कि आगामी विश्व कप कैंपेन को भी मजबूती मिलेगी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन अच्छा रहा है. 2021 से 2023 के बीच इस टीम के खिलाफ सूर्यकुमार ने 8 टी20 मैचों में 47.33 की औसत और 153.51 की स्ट्राइक रेट से 284 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 111 रहा है. भारतीय कप्तान के टी20 करियर पर नजर डालें तो 99 टी20 मैचों की 93 पारियों में 4 शतक और 21 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 2,788 रन बनाए हैं.