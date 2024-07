''जीतने की कोशिश करो'', टी20 वर्ल्ड कप से पहले ही संन्यास ले लेना चाहते थे रोहित शर्मा, मां से मिला मंत्र और रच दिया इतिहास

Rohit Sharma Mother Showers Kisses On Son: भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 की चमचमाती ट्रॉफी दिलाने वाले दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा की मां का एक वीडियो सामने आया है. दरअसल, 'विक्ट्री परेड' के बाद भारतीय खिलाड़ियों का 'वानखेड़े स्टेडियम' में एक अभिनंदन समारोह रखा गया था. यहां रोहित शर्मा के माता-पिता ने भी हिस्सा लिया. वानखेड़े में जब अभिनंदन समारोह खत्म हो गया तब कैप्टन रोहित शर्मा अपने माता-पिता से मिलने के लिए स्टेडियम में स्थित प्रेसिडेंट बॉक्स तक गए. यहां उनकी मां ने उनको देखते ही गले से लगा लिया और उनको कई बार चूमा भी.

आपको बता दें कि रोहित शर्मा की मां का कल (4 जुलाई) डॉक्टर के साथ स्वास्थ से संबंधी अपाइंटमेंट भी था, लेकिन वह इस अपाइंटमेंट को नजरंदाज करते हुए शर्मा को देखने पहुंची थी. रोहित शर्मा की मां जिनका नाम पूर्णिमा है. उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ हुई खास बातचीत में बताया है, ''मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में कभी ये पल भी आने वाला है. टी20 वर्ल्ड कप से पहले रोहित ने हमसे बातचीत की थी. उसका कहना था वो टी20 फॉर्मेट को छोड़ देना चाहता है. लेकिन मैंने उस दौरान उससे कहा था कि जीतने की कोशिश करो. मेरा आज डॉक्टर के साथ अपाइंटमेंट था. मेरी तबियत कुछ सही नहीं है. इसके बावजूद मैं यहां आई. क्योंकि इस पल को मैं सामने से देखना चाहती थी. वास्तव में मैं अपनी प्रसन्नता को जाहिर नहीं कर पा रही हूं.''

