दिल्ली कैपिटल्स से ऋषभ पंत का कटा पत्ता तो इन 3 खिलाड़ियों में से बनेगा एक कप्तान, पहला नाम देखकर चौंकना तय

These 3 players can become new captain of Delhi Capitals: ऐसे खबरें सामने आ रही हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के मौजूदा कप्तान ऋषभ पंत अगले सीजन से पूर्व चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वह डीसी का साथ छोड़ रहे हैं. खुदा ना खास्ता ये बात सच निकलती है और वह आगामी सीजन से पूर्व दिल्ली कैपिटल्स का साथ छोड़ देते हैं तो फ्रेंचाइजी के सामने एक नए कप्तान की समस्या उत्पन्न हो जाएगी. ऐसे में बात करें अगर पंत दिल्ली का साथ छोड़ते हैं तो आगामी सीजन में टीम की अगुवाई कौन कर सकता है? तो ये 3 नाम सबसे आगे नजर आते हैं.

रोहित शर्मा

आईपीएल 2024 में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे थे. इसकी वजह वह पिछले काफी समय से आईपीएल में मुंबई इंडियंस की अगुवाई कर रहे थे. लेकिन फ्रेंचाइजी ने पिछले सीजन से पूर्व चौंकाते हुए हार्दिक पंड्या को कप्तानी की जिम्मेदारी दे दी. जिसके बाद पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारी उठापटक देखने को मिला. शंका जताई जा रही है कि आईपीएल 2025 से पूर्व वह एमआई का साथ छोड़ सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो डीसी उन्हें अपनी टीम में शामिल करते हुए कप्तान की समस्या को सुलझा सकती है.

केएल राहुल

केएल राहुल का भी कुछ यही हाल है. बीते सीजन में एसआरएच के खिलाफ मिली हार के बाद उनके ऊपर बीच मैदान में टीम के मालिक आगबबूला हो गए थे. यही नहीं टीम के ही वरिष्ठ खिलाड़ी अमित मिश्रा के हाल ही में दिए गए बयान पर गौर करें तो फ्रेंचाइजी आगामी सीजन के लिए एक नए कप्तान की तलाश में है. ऐसे में ऑक्शन के दौरान डीसी की टीम उन्हें अपनी टीम में शामिल कर कप्तानी की समस्या को सुलझा सकती है.

अक्षर पटेल

पिछले कुछ समय में अक्षर पटेल का प्रदर्शन लोगों के सामने निखरकर सामने आया है. आईपीएल के दौरान डीसी की तरफ से शिरकत करते हुए उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि शायद ही फ्रेंचाइजी उनके जैसे उम्दा खिलाड़ी को ऑक्शन में उतारने की गलती करेगी. पिछले सीजन में उन्हें कुछ अहम मौकों पर कप्तानी करते हुए भी देखा गया था. ऐसे में वह जरूरत पड़ने पर आगामी सीजन में कप्तानी की समस्या को सुलझा सकते हैं.

