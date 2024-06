Rohit Sharma: विश्व विजेता बनने के बाद रोने लगे थे हार्दिक पंड्या, फिर रोहित शर्मा ने चूम लिया, रिएक्शन ने मचाई धूम

Rohit Sharma kisses Hardik Pandya : वो पल आ ही गया जिसके फैन्स को इंतजार था. 2023 वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद अब भारत ने 2024 वर्ल्ड कप फाइनल में ऐतिहासिक कारनामा करते हुए साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर खिताब जीत लिया, तीसरी बार भारतीय टीम टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफल रही है. बता दें कि जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी काफी इमोशनल नजर आए. वहीं, मैच के बाद एक ऐसा नजारा भी देखने को मिला जिसने फैन्स का दिल जीत लि.या.

HARDIK PANDYA - YOU CHAMPION! An emotional speech by Hardik about his tough times, he redeemed himself like a true hero. 🫡🇮🇳 pic.twitter.com/l8mwdyqqIs

दरअसल, जीत के बाद रोहित शर्मा ने हार्दिक पंड्या को चूम लिया. यह एक ऐसा मौका था जिसे देखकर फैन्स भावुक हो गए. बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप के आगाज से पहले हार्दिक और रोहित को लेकर काफी बातें चल रही थी कि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं लेकिन देश के लिए एक साथ खेलकर दोनों खिलाड़ियों ने अफवाहों को दूर रखा और एक जुटहोकर खेले. दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को विश्व विजेता बना दिया.

#Hardik in tears of Explaining what he gone through for the past 6 months..#Rohit Comes and Gave a Hug & Kiss to him 😭😭😭😭💙 pic.twitter.com/8IUe8rS3Dt